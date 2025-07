Nieuwe onderscheiding jeugd: ‘Aardbeien lintje’

Aalsmeer – De gemeente is voornemens de verordening van gemeentelijke ereblijken uit te breiden met een tweetal nieuwe onderscheidingen. De gemeente kent al de erepenning, de Rozenpenning, het bronzen Flora-beeldje en de bestuurdersspeld Aalsmeer en na goedkeuring van de gemeenteraad worden het ‘Aardbeien lintje’ en de ‘Bronzen Watertoren’ hier aan toegevoegd.

Waardering en erkenning

Onderscheidingen worden uitgereikt als blijk van waardering en erkenning aan inwoners voor de inspanningen die zij hebben verricht voor Aalsmeer met een breed maatschappelijk belang. Deze verdiensten moeten een groot deel van de Aalsmeerse bevolking ten goede komen en voor de vereniging(en) of instelling van bijzondere betekenis zijn geweest. Deze inwoners worden bedankt met de Rozenpenning (veelal zijn ze dan al koninklijk onderscheiden) of waardering wordt gegeven in de vorm van de erepenning (ereburgerschap). De erepenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding. Het bronzen Flora beeld wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de winnaars van de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’ en de bestuurdersspeld is een reversspeld voor raadsleden en collegeleden na benoeming en het afleggen van de eed of belofte.

Kinderen en jeugd

Gericht op de toekomst wil de gemeente de jeugdonderscheiding, het ‘Aardbeien lintje’ (medaillon) en de onderscheiding ‘Bronzen Watertoren’ (beeldje voor jubilerende verenigingen en stichtingen) opnemen in de verordening. Aalsmeer heeft een rijk verenigingsleven en vele vrijwilligers, ook hele actieve, leergierige en ijverige jongeren, jong volwassenen en kinderen.

Om de jeugd aan te moedigen en hen te laten groeien wordt het ‘Aardbeien lintje’ geïntroduceerd. Dit om hen te motiveren om door te gaan met hun maatschappelijke activiteiten en andere kinderen en jongeren te inspireren. Als verbeelding is gekozen voor de aardbei als symbool, één van de oudste handelsproducten van Aalsmeer. De kleuren van de Aalsmeerse vlag (rood, groen en zwart) zijn terug te vinden op deze jeugdonderscheiding (tot 25 jaar).

Verenigingen en stichtingen

De Bronzen Watertoren gaat toegekend worden aan verenigingen en stichtingen die een jubileum vieren van minimaal 50 jaar, of daarna ieder opvolgende meervoud van 25 jaar en die zich inzetten voor de Aalsmeerse samenleving en/of een breed maatschappelijk belang. De Bronzen Watertoren is eigenlijk geen nieuwe onderscheiding, maar is de vervanger van de gemeentelijke oorkonde.

Commissies

De verordening van gemeentelijke ereblijken wordt voor het eerst besproken in de beeldvormende vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 4 september. Gezien de al jarenlange wens om de jeugd en de verenigingen in Aalsmeer te kunnen eren en motiveren, lijken de twee nieuwe onderscheidingen de goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen. De eerste vergadering na het zomerreces is op dinsdag 2 september, dan komt de commissie ruimte beeldvormend bijeen en staat onder andere de huisvestingsverordening 2025 op de agenda.

Foto: Schoonmaakactie kinderraad Aalsmeer (aangeleverd).