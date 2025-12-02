Nieuwe inloop ‘Gewaardeerd & GeZien’ van start

Aalsmeer = Op woensdag 26 november is in Aalsmeer de inloop Gewaardeerd & GeZien feestelijk geopend. Deze nieuwe ontmoetingsplek is speciaal bedoeld voor mensen met een mentale kwetsbaarheid. Met koffie, thee, pepernoten en een heerlijke kom erwtensoep van Bertus werden de eerste bezoekers warm ontvangen.

Tijdens de opening spraken wethouder Sybrand de Vries en Elena Nabatova over het belang van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de gemeente. Zij benadrukten dat iedereen een plek verdient om mee te doen en zich gezien te voelen. Een mooie mix van mensen van de gemeente, Participe Amstelland, partners in zorg en welzijn en betrokken inwoners was aanwezig. Zij waren onder de indruk van het initiatief en blij dat deze inloop nu van start is gegaan.

Café Sportzicht, voor velen een bekende plek en ook wel de huiskamer van Aalsmeer genoemd, bleek een warme en gastvrije locatie. De inloop is op maandag van 9.00 tot 12.30 uur in De Werkschuit (Oosteinderweg 287) en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur in Café Sportzicht, Sportlaan 44. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en een kop koffie te drinken. De eerste vrijwilligers en deelnemers hebben zich al gemeld.

Gewaardeerd & GeZien is een veilige huiskamer waar nieuwe mensen te ontmoeten zijn en meegedaan kan worden aan leuke, laagdrempelige activiteiten, zoals creatief bezig zijn, samen koken en eten, wandelen en werken met groen. Er is volop ruimte voor eigen ideeën. Iedereen met een mentale kwetsbaarheid is van harte welkom. De gemeente Aalsmeer streeft naar meer plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich gewaardeerd voelen. Dankzij de samenwerking met Participe Amstelland is deze inloop een eerste stap. Een plek waar iedereen kan bijdragen en zich thuis voelt!

Foto: Wethouder Sybrand de Vries bij de opening van Gewaardeerd & GeZien (foto aangeleverd).