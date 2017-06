Nieuwe expositie op Wester-Amstel

Amstelland – Tot en met 18 juni exposeren Niek Bruynzeel en Ingrid Pijl op Buitenplaats Wester-Amstel. De schilderijen en tekeningen van Niek Bruynzeel hebben een geheel eigen sfeer en karakter. Natuur is zijn uitgangspunt, landschappen of delen daarvan met sporen van mensen en dieren. De schilderijen zijn opgebouwd uit dunne lagen olieverf, in het meer ‘lossere’ werk voegt hij zand toe voor structuur. Zijn tekeningen zijn intens en licht vervreemdend.

Ingrid Pijl laat zich leiden door nieuwsgierigheid naar het leven van alledag, wat is er nu echt belangrijk, wat raakt ons, positief of negatief. Pijl zet haar verwondering over het leven om in herkenbare figuratieve beelden die de kijker verrassen, raken en aanzetten tot nadenken. Haar materiaal is klei, gips, brons, hout en steen.

Buitenplaats Wester-Amstel

Amsteldijk-Noord 55, Amstelveen

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten