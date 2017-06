Nieuwe expositie op Buitenplaats

Amstelland – Van 23 juni tot en met 9 juli exposeren Simone Huy en Marja van Bezu op Buitenplaats Wester-Amstel.

Verstilde schoonheid in de hectiek van alledag, dat is wat Simone Huy wil vangen in haar schilderijen. Heldere kleuren, lijnen en vlakken bepalen haar composities. Landschappen maar ook het menselijk figuur zijn haar onderwerpen. Olieverf, paletmes en linnen, meer heeft Huy niet nodig om orde te scheppen op het doek.

Draaien of de klei vormen met de hand, keramiste Marja van Bezu doet beide. De gedraaide vormen bewerkt zij en zo geeft zij de klei verschillende textuur. Haar handgevormde werk is merendeels figuratief en ontstaat naar aanleiding van gebeurtenissen die haar raken, dat kan wereldnieuws zijn of iets uit het dagelijks leven. Herkenning bij de kijker maakt het plezier voor haar compleet.

Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55, Amstelveen.

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur. Toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten