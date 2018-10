Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis geopend

Aalsmeer – Een nieuwe tentoonstelling is sinds afgelopen weekend te bewonderen in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De zalen van het monumentale pand zijn voor de schilderijen en houtskooltekeningen van Erik de Jong en het beeldhouwwerk van Boris Paval Conen.

De expositie is samengesteld door Janna van Zon, eigenaresse van het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade. “Het was bijzonder voor mij om de tentoonstelling van Erik en Boris te kunnen samenstellen en te openen. Ik heb mensen op de opening gesproken die diep geraakt waren door de schoonheid van de schilderijen en beelden”, aldus de gastcurator.

Tot 2 december exposeren Erik en Boris in het Oude Raadhuis en een kijkje gaan nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Een tip nog van Janna van Zon tot slot: “En als u nu toch in de buurt bent, Aalsmeer kent een klein bijzonder museum. Het Huiskamermuseum waar de Mokum Collectie is ondergebracht. Ook hier is werk van Erik de Jong te zien.” Meer informatie: www.huiskamermuseum.nl.

Foto: Jan Daalman. Opbouw van de expositie.