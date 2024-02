Nieuwe directeur voor Wij.land Abcoude

Abcoude – Toos van Noordwijk is vanaf 19 februari 2024 de nieuwe directeur van Wij.land. Ze vervangt Danielle De Nie, die wel betrokken blijft bij Wij.land als oprichter. Toos is ecoloog, heeft ruime bestuurservaring en bracht EarthWatch Europe naar Nederland. Ze gaat een belangrijke rol spelen in de doorontwikkeling van Wij.land van pionierende start-up naar innovatieve en betrouwbare partner in het landschap.

Wat doet Wij.land?

Toos werkt met 16 medewerkers aan de missie van Wij.land: samen met boeren een veerkrachtig landschap creëren voor de volgende generatie. Dat doen ze door te experimenten met natuurinclusieve landbouw en de lessen die daaruit komen te delen in het lerend netwerk. Aan de projecten en pilots van Wij.land doen inmiddels meer dan 300 boeren mee. Boeren door het hele veenweidelandschap weten Wij.land, maar ook elkaar, steeds beter te vinden. Zij slaan ook regelmatig de brug tussen boer en systeemspeler. Bijvoorbeeld met bijeenkomsten zoals Welkom in het Wij.land, waar boeren en beleidsmakers met behulp van een ludieke gespreksvorm op een constructieve manier het gesprek aangaan.

Nieuwe directeur

De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid, zowel in bereik, in medewerkers en in het aantal pilots en projecten wat ze draaien en waarvoor fondsenwerving nodig is. Danielle de Nie: “Ik ben echt een ideeënmens, ik hou van de bouwfase. Maar op een gegeven moment, als de club groter wordt is het ook belangrijk dat er ritme en regelmaat komt en dat we niet continue blijven pionieren zonder de tijd te nemen om achterom te kijken.” Danielle, oprichter van Wij.land, besloot dat het voor haar tijd was om door te gaan naar een nieuwe uitdaging en het stokje door te geven.

Intrinsieke motivatie

Toos maakte de stap naar Wij.land uit intrinsieke motivatie: “Ik zie de landbouwtransitie als dé grote uitdaging, die enorm is en heel urgent maar ook wel haalbaar. Daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen. Ik wil gewoon meer focus aanbrengen op waar mijn hart eigenlijk ligt.” We zijn ervan overtuigd dat de managementvaardigheden van Toos in combinatie met haar diepgaande kennis van landbouw en ecologie van onschatbare waarde gaat zijn in het realiseren van onze missie. Wij zijn ook blij om weer een vrouw te verwelkomen in de directie. Toos gaat zich richten op bedrijfsvoering, maar wil ook snel aan de keukentafel te zitten bij de boer.

Boerenperspectief

Een warm welkom zonder echt afscheid, want Danielle blijft betrokken bij Wij.land als oprichter en blijft (voorlopig) ook deel van het bestuur. Haar nieuwe uitdaging ligt bij Boerenperspectief, een project gestart onder Wij.land wat Danielle verder wil uitbouwen.

Foto: Juliette van Lawick van Pabst.