Ook dit jaar weer een ijsbaan in Mijdrecht

Mijdrecht – Goed nieuws: de ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht gaat ook dit jaar door, en wel van 7 december t/m 5 januari a.s. Mede dankzij de bijdragen van enthousiaste sponsors en de gemeente kan er vanaf december weer geschaatst, gecurld en gefeest worden. Dit jaar is er doordeweeks in de weken 50 en 51 meer ruimte voor curlingavonden dan voorgaande jaren. Een leuk afdelings- of bedrijfsuitje, of een leuke winteractiviteit met de buren, al dan niet voorafgegaan of afgesloten met een gezellige winterse borrel. Ook vinden er dit jaar weer workshops G-schaatsen plaats en zullen meer dan 1.000 basisschoolkinderen uit de buurt onder professionele begeleiding spelenderwijs leren schaatsen.



Apres-ski avond en discoschaatsen

Op vrijdag 13 december is er van 18 uur tot 22 uur een apres-ski party met Bennie Solo en Stimmung mit Peter. Op de andere vrijdagen is er discoschaatsen.

Foto is aangeleverd