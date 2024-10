Gemeente haalt ideeën en suggesties op om verkeerssituaties verder te verbeteren

De Ronde Venen – De gemeente maakt voor elk dorp in De Ronde Venen een plan om verkeerssituaties verder te verbeteren. Eerder dit jaar werd gestart met de plannen voor Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef. Nu start ook het maken van plannen voor Mijdrecht, Wilnis en Abcoude. Ook het bedrijventerrein van Mijdrecht wordt meegenomen. Vinkeveen wordt als laatste aangepakt, daar wordt eerst de hoofdstructuur voor het Centrumplan ingetekend. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête of tijdens inloopbijeenkomsten aangeven waar volgens hen de verkeerssituatie verbeterd kan worden.

In juni 2023 heeft de gemeenteraad het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan (MVP) vastgesteld. Op verschillende momenten konden inwoners en bedrijven daar al over meepraten. Het MVP beschrijft hoe we De Ronde Venen de komende jaren verkeersveilig en bereikbaar houden. In opvolging van het MVP wordt per dorp een Uitvoeringsplan Mobiliteit gemaakt. Daarin staat concreet wat er in dat dorp gebeurt om verkeerssituaties te verbeteren. Het gaat om plannen die binnen 3 jaar zijn uit te voeren en die passen bij het MVP.

Ideeën en suggesties

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Inwoners en ondernemers wonen en werken hier en kennen de verkeerssituatie daardoor het best. Daarom betrekken we hen graag, zo horen we welke ideeën en suggesties ze hebben. Deze worden dan zo goed mogelijk verwerkt in de Uitvoeringsplannen.’’

Enquête en inloopavonden

Ideeën en suggesties kunnen digitaal en tijdens bijeenkomsten worden ingediend. Digitaal kan dit tot en met zondag 17 november 2024 via een enquête waarin op een interactieve kaart specifieke punten te markeren zijn. De enquête is te bereiken via de QR-code. Tijdens de bijeenkomsten die in november per dorp georganiseerd worden, is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Medewerkers van de gemeente en het bureau Goudappel (dat de gemeente hierin begeleidt) zijn hier aanwezig

Data en locaties inloopavonden

Mijdrecht, dinsdag 5 november, 19:00 – 21:00 uur. Gemeentehuis, ingang Raadhuisplein.

Wilnis: woensdag 6 november 19:00 – 21:00 uur in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Mijdrecht-Bedrijventerrein, dinsdag 12 november, 18:00 – 20:00 uur Gemeentehuis, ingang Raadhuisplein

Abcoude : donderdag 14 november, 19:00 – 21:00 uur bij het Servicepunt Abcoude, Dorpszicht 22

Aanmelden voor de inloopavonden is niet nodig.

