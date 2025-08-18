Nieuwe aansluitzuilen voor waterrecreanten

Aalsmeer – Op de locaties Praamplein en Kolenhaven zijn de verouderde zuilen, waarbij boten voor water en elektriciteit kunnen aanleggen, vervangen door moderne exemplaren van AanUit.net. De oude voorzieningen met muntautomaten waren storingsgevoelig en voldeden niet meer aan de wensen van gebruikers. Met de nieuwe zuilen wordt het gebruiksgemak aanzienlijk vergroot.

Wethouder Sven Spaargaren: “Als waterrijke gemeente ontvangt Aalsmeer jaarlijks waterrecreanten en passanten. Met de vervanging van de aansluitzuilen verbeteren en vergemakkelijken wij de voorzieningen voor deze waterrecreanten. Daarnaast maken de nieuwe zuilen het aansluiten op stroom en water eenvoudiger, betrouwbaarder en volledig digitaal.”

Betalen via app

De nieuwe zuilen werken via de Easy2pay app van AanUit.net. Gebruikers kunnen via de app op hun smartphone betalen voor walstroom- en watergebruik, zonder gedoe met munten of storingen aan automaten. Het systeem is flexibel waardoor gebruikers kunnen aansluiten en afmelden wanneer het uitkomt, zonder vaste tijden of beperkingen. Zo werkt het: Download de AanUit.net app via de App Store of Google Play. Maak een account aan en koppel een betaalmethode. Kies de locatie (Praamplein of Kolenhaven) en activeer de gewenste aansluiting. Bij vertrek kan eenvoudig afgemeld worden via de app. Voor meer informatie: www.aanuit.net. Door de aanleg van deze nieuwe zuilen is het voor waterrecreanten aantrekkelijker om even aan te leggen in Aalsmeer en hier ook gelijk wat boodschappen te doen.

Foto: Wethouder Sven Spaargaren bij de nieuwe aansluitzuil op het Praamplein. Foto: Gemeente Aalsmeer