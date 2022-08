Nieuwbouw van het Dijkhuis vordert

Oude Meer – Net voor de bouwvakantie is de nieuwbouw van het Dijkhuis water- en winddicht opgeleverd. De afgelopen weken zijn door de vrijwilligers gebruikt om alle water, elektrische en technische aansluitingen voor te bereiden. De komende zes weken wordt door de aannemer de binnenkant afgewerkt. Het pand wordt super geïsoleerd en voorzien van een compleet luchtbehandeling systeem met een hyper moderne warmtepompinstallatie welke deels in alle heipalen zijn verwerkt en de nodige zonnepanelen op het dak .

Via een veiling is er een vrijwel complete professionele keuken aangekocht en zo ook de barkoelingen. Het grote terras wordt deels overdekt. In de nog aan te leggen tuin worden de fruitbomen weer terug geplaatst en de bestaande speeltuin elementen, die nog doen herinneren aan de tijd van speeltuinvereniging de Lente, komen ook weer in de tuin te staan. Medio tweede helft september is de binnenvloer afgewerkt en wordt er een bouwborrel georganiseerd om een kijkje te komen nemen in het Dijkhuis.

Borrel en vrijwilligers

Als de nieuwbouw vlot vordert is de planning om eind oktober het Dijkhuis feestelijk te openen. De komende twee maanden moeten de handen nog flink uit de mouwen worden gestoken. Vrijwilligers, die mee willen klussen, zijn van harte welkom. Na een moeilijke tijd van tweeënhalf jaar vergunningenstrijd en coronamaatregelen gloort nu echt dat activiteiten van buurtvereniging het Dijkhuis en andere in het najaar weer volop kunnen losbarsten. Sinterklaas heeft als een van de eerste weer het Dijkhuis gereserveerd voor een bezoek. Mede door Stichting Leefomgeving Schiphol is het mogelijk gemaakt om een duurzaam nieuw Dijkhuis te bouwen welke voldoet aan de eisen en gebruik van deze tijd.