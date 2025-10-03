Nieuw seizoen Zondag bij Bob: Trio Paul van Kessel komt!

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het nieuwe seizoen Zondag bij Bob start op 26 oktober met een verzoek. Trio Paul van Kessel komt weer terug! De Aalsmeerse groupies van Paul van Kessel hoeven niet het land in te trekken om hun favoriete zanger te zien optreden. Voor Paul zelf voelt de Zondag bij Bob als een warm nest waar alle aandacht is voor licht en geluid, waar de kaarsjes branden, de rozen op tafel liggen en in de pauze tijd is voor bitterballen.

De grote zaal van De Oude Veiling is weer het terrein van Zondag bij Bob. Het team is er helemaal klaar voor om de trouwe bezoekers weer een mooie middag te bezorgen. Voor een aantal van hen is er in de achterliggende maanden wel het één en ander gebeurd. Er werden geliefdes verloren maar ook geliefdes gevonden. De troost en de blijdschap wordt gezamenlijk gedeeld, want het is mede deze verbondenheid waardoor Zondag bij Bob zo bijzonder is.

Paul van Kessel groeide op in het Bourgondisch Limburg. Studeerde aan het conservatorium in Maastricht, vervolgde zijn muzikale studie in Amsterdam waar hij sinds 2001woont. Al tijdens zijn opleiding werd zìjn muzikale bijdrage graag beluisterd in de Nederlandse jazz-scene. Maar zijn optreden als lead vocalist bij de Young Sinatra’s wordt gezien als wellicht zijn grote doorbraak. Van Kessel was een speciale gast bij vele bekende orkesten, onder andere Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw maar ook buiten de landsgrenzen is hij zeker geen onbekende. Sinds 2011 schrijft en produceret hij zijn eigen muziek en verdient daarmee lovende recensies. Zijn muziek is op alle online platformen te vinden.

Kaarten

Paul komt zondag niet alleen; hij wordt begeleid door Sebastiaan van Bavel (piano) en Lean Robbemont (drums). Het trio speelt een mix van jazz & blues classics, ballades, evergreens en eigen composities. Wie nog geen kaart(en) heeft kan deze bij de firma Wittebol wine and spirits aan de Ophelialaan 116 bemachtigen voor 27,50 euro er stuk. De deuren van de grote zaal van De Oude Veiling gaan zondag 26 oktober om 14.45 uur open en om 15.30 uur beklimt het trio Paul van Kessel het podium om het publiek te verwennen met verrukkelijke zang en spel waar iedereen blij en vrolijk van wordt.

Foto: Trio Paul van Kessel (aangeleverd).