Nieuw initiatief: ‘Basket Stars’ voor kinderen

Aalsmeer – Om sporten te stimuleren en zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen, wordt er vanaf zaterdag 1 september een wekelijkse sportinstuif ‘Basket Stars’ georganiseerd. Iedereen van 6 tot en met 12 jaar is welkom op deze trainingen, die gegeven gaan worden in sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer.

Het initiatief van ‘Basket Stars’ komt vanuit Basketbal Vereniging Aalsmeer. Er zullen dan ook ervaren trainers aanwezig zijn om met de kinderen te werken aan hun sportieve vaardigheden. Bij ‘Basket Stars’ wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de motorische vaardigheden, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de basketbal.

Door het toevoegen van het balsport element kan er extra aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld hand-oog-coördinatie en reactievermogen. Ook zal teamspel een belangrijke rol spelen bij de ‘Basket Stars’ trainingen.

Meer informatie over dit initiatief van enkele jeugdleden van Basketbal Vereniging Aalsmeer is te vinden op facebook via http://basketstars.wixsite.com/aalsmeer.