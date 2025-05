Nieuw bij Ride for the Roses: Kidswalk

Aalsmeer – Op zondag 28 september staat Aalsmeer opnieuw in het teken van de Ride for the Roses. Deze 26e editie van het bekende fiets- en wandelevenement verbindt mensen van alle leeftijden in de strijd tegen kanker. Nieuw dit jaar is de Kidswalk: een speciale sponsorwandeling van 5 kilometer voor kinderen. Zo kunnen ook de jongste deelnemers hun steentje bijdragen aan een toekomst met minder kanker. Na het vertrek van de fietsers en wandelaars starten om 11.30 uur de kinderen aan hun eigen wandeling door het mooie Aalsmeer. De route zit vol verrassingen en leuke activiteiten en belooft een feestelijke belevenis te worden voor alle jonge deelnemers. Kinderen kunnen meedoen met hun broertje of zusje, sportteam, klasgenoten of buurkinderen. Per groep kinderen loopt er gratis een begeleider mee. Deelname kost 5 euro per kind. Bij de finish ontvangt iedereen een mooi aandenken en een traktatie.

Aanbod voor scholen en BSO’s

Voor basisscholen en buitenschoolse opvang uit Aalsmeer en omgeving is er een speciaal aanbod. Scholen kunnen zich met een groep leerlingen aanmelden en krijgen een eigen ontvangstplek, een eigen actiepagina via de website en strijden mee voor leuke prijzen. Voor de school die het meeste geld ophaalt en voor de school met de grootste groep deelnemers stelt de organisatie een mooie prijs beschikbaar.

Onderzoek en meer kwaliteit

De volledige opbrengst van de Ride for the Roses, dus ook van de Kidswalk, gaat naar KWF Kankerbestrijding. Elke stap, elke euro telt: voor baanbrekend onderzoek, betere behandelingen en meer kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Doe mee en wandel of fiets voor een roos uit liefde voor dierbaren. Meer informatie en aanmelden kan via: www.ridefortheroses.nl

