Nieuw album Black Knight met Aalsmeerders Ruben en Bart

Aalsmeer – Begin deze maand kwam hij uit, het nieuwe album ‘The Tower’ van de metal-band Black Knight uit Uithoorn, Met daarop het gitaarspel van Aalsmeerder Ruben Raadschelders en een gastsolo van de ook uit Aalsmeer afkomstige Bart Vreken. Zij aan zij stonden ze op het podium van de N201 tijdens de spetterende releaseparty van het album afgelopen 6 juli.

Voorliefde voor metalgenre

Beide gitaristen kennen elkaar nu 18 jaar, Op 12-jarige leeftijd kwam Ruben bij Bart op gitaarles. “Op een oude afgeragde akoestische gitaar van mijn pa”, blikt de inmiddels in Kudelstaart woonachtige Ruben terug. Deze gitaar werd al snel vervangen door een elektrische en al gauw bleek dat beide gitaristen een voorliefde voor het metalgenre deelden. Al snel gierden de gitaarsolo’s je om de oren. Even kwam er een kink in de kabel toen Ruben naar de andere kant van het land verhuisde. Maar toen hij weer terugkeerde werd de draad al snel weer opgepikt. Ruben werkte inmiddels als vrijwilliger bij de N201 toen Bart op diezelfde plek aan de slag ging als bandcoach bij De Bandbrouwerij. Een plek waar jonge bands worden geformeerd. Eén van die bands was De Blueband met Ruben op gitaar. “Die band viel nauwelijks te coachen, ze deden voornamelijk hun naam eer aan”, lacht Bart.

Jonkie in de band

Toen Ruben de metalband Black Knight zag spelen trok hij de stoute schoenen aan. “Ik zei tegen drummer Rudo Plooij: “Waarom hebben jullie maar één gitarist? Dat is niks zo”, waarop de drummer de gitarist uitnodigt om maar eens een filmpje van zijn kunsten te sturen. Een auditie was het vervolg, “en ik ben nooit meer weg gegaan.” De band bestaat al sinds 1982, en Ruben is meteen het jonkie in de band. Toch maakt hij een zeer overtuigend debuut op het derde album ‘Road to victory’.

Gastsolo

Na een reeks succesvolle optredens in binnen- en buitenland wordt het tijd voor het volgende album. Dan ontstaat het idee voor een gastsolo van Ruben’s oude gitaarleraar Bart. “We waren samen naar een concert toen we bedachten hoe gaaf dat zou zijn!” De opnamen vonden plaats in de studio van gitarist en producer Gertjan Vis. Op de track ‘Deceivers’ soleren alle drie de gitaristen er op los. “Voor mij de eerste keer in 30 jaar dat ik op een metal album te horen ben”, zegt Bart, die in de jaren negentig met de band Donor albums uitbracht. Het nummer beleefde zijn livedebuut op het Harder than Heavy festival, en daar stonden de twee dus voor het eerst samen op het podium. “Een heel speciaal moment”, aldus Ruben. Later herhaalden ze dit kunstje op het Taken by Force festival in Ommen.

Veel lol samen

Afgelopen 6 juli was de release- party van het nieuwe album ‘The Tower’ in de N201 in Aalsmeer. De band, verder bestaand uit zanger Henk Overbosch en bassist Ron Heikens, maakte er een daverend feest van en natuurlijk beklom Bart ook even het podium. “Met die gasten spelen voelt als thuis komen. We hebben veel lol samen!” Het album ‘The Tower’ van Black Knight is verschenen bij No Dust Records (www.nodustrecords.com).

Foto: Renate van den Brun-Vreken. Links Ruben en rechts Bart op het podium van de N201.