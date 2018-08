Nepal Benefiet met Hobo String Band en The Whatts

Aalsmeer – Ook zin in een goed concert? Kom dan zaterdag 29 september naar De Oude Veiling. Nepal Benefiet Aalsmeer organiseert op deze datum van 20.30 uur (zaal open om 20.00 uur) tot 01.00 uur weer een gezellig benefietconcert met leuke bands waaronder The All Star band van United by Music, de Hobo String Band, jawel in de (bijna) oorspronkelijke bezetting, en The Whatts die de avond zullen afsluiten. Kortom voor iedereen wat wils.

Joke van der Zwaan: “Ook dit keer gaat de opbrengst van het concert naar het waterproject in Nepal. Omdat het voor de mensen in de heuvels van Chitwan in Nepal erg moeilijk is om aan (schoon) water te komen, willen we alle 33 families, ieder bestaande uit 3 – 8 huishoudens in Tobang van een watertank met tappunt voorzien. Hier is veel geld voor nodig. Bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) is hiervoor subsidie aangevraagd. Maar een flink bedrag gaan we ook zelf ophalen. Wij zijn aanwezig op de corsobraderie op 1 september en willen weer diverse concerten organiseren waarvan de eerste dus op 29 september in de Oude Veiling. Voor u leuk om van te genieten en u steunt er tevens het waterproject mee.”

Stichting

Om dit grote project goed vorm te geven is Nepal Benefiet Aalsmeer op 6 juli 2018 een stichting geworden. De bestuursleden zijn Joke van der Zwaan als voorzitter, Laura Tas als secretaris, Belinda Buskermolen, als penningmeester en Luci Beumer, algemeen bestuurslid.

Om alle ongeveer 300 bewoners van Tobang van schoon drinkwater te voorzien zijn dus in totaal 33 watertanks nodig. Omdat dit project best omvangrijk is, is het opgesplitst in drie fasen waarin steeds ongeveer 11 tanks gebouwd worden. Hierdoor worden de werkzaamheden gefaseerd en natuurlijk ook de inzamelingsacties. Van de opbrengst van vorig jaar is al een 20.000 liter regenwater opvangtank bij de school en een 6.000 liter watertank bij 1 familie gerealiseerd in dit dorp. Bij de bouw van de tanks helpt de lokale bevolking mee. Dit is belangrijk omdat zij op deze manier ook gelijk uitleg en training krijgen over hoe ze om moeten gaan met de tanks en hoe ze deze op een goede manier kunnen onderhouden.

Donaties

Kunt u niet op 29 september maar draagt u de stichting en dit waterproject wel een warm hart toe? Alle donaties zijn welkom. Met ieder bedrag groot of klein komt men weer een stap dichter bij de realisatie van dit mooie project. Het kan natuurlijk ook dat u zelf voor dit mooie doel geld wilt inzamelen. Bijvoorbeeld door een sponsorloop of een andere actie te organiseren. Ook u kunt dan verdubbeling aanvragen bij OSA. Uiteraard kunt u dan contact opnemen met een van de bestuursleden van de stichting. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-23861976. Of via e-mailadres: nepalbenefiet@gmail.com. Meer informatie over het project en het rekeningnummer is te vinden op de website www.nepalbenefietaalsmeer.com (een geheel nieuwe website is in de maak). Entree concert 10 euro, dat geheel ten goede komt aan het waterproject in Nepal. Natuurlijk kunnen ook kaartjes gereserveerd worden via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres of bij de overige bestuursleden.