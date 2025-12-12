Nepal Benefiet Aalsmeer voor vrouwen in Nepal

Aalsmeer – Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer start een nieuw initiatief om de positie van vrouwen in Nepal economisch te versterken. Samen met de lokale organisatie Sapana Village Social Impact (SVSI) wordt een drie maanden durende kleermakerstraining opgezet voor twaalf vrouwen uit de Raut Tole-gemeenschap in Chitwan, Nepal.

De Raut Tole vrouwen behoren tot de Tharu-gemeenschap, een inheemse groep die al generaties lang een sterke band met de natuur heeft. Ondanks hun rijke culturele erfgoed worden Tharu-vrouwen vaak buitengesloten van economische kansen en besluitvorming. Dit project wil daar verandering in brengen door hen praktische vaardigheden en middelen te bieden om zelfstandig inkomen te genereren. Middels het project krijgen deze vrouwen een intensieve cursus van drie maanden, vijf dagen per week, waarin zij leren kleding en accessoires te maken. Na afloop ontvangen de deelnemers een naaimachine en basisbenodigdheden om direct vanuit huis te starten. Er wordt gewerkt met gerecyclede stoffen en lokale materialen om milieuvriendelijk te produceren.

Waarom is dit belangrijk?

Financiële onafhankelijkheid geeft deze vrouwen niet alleen een stabiel inkomen, maar ook meer zeggenschap binnen hun gezin en gemeenschap. Het project draagt bij aan armoedebestrijding, gendergelijkheid en behoud van cultureel erfgoed. Naast dit project onderzoekt Nepal Benefiet Aalsmeer momenteel twee aanvullende initiatieven in de regio Tobang: Uitbreiding van het lunchprogramma voor de schoolkinderen van Tobang om meer kinderen dagelijks een voedzame maaltijd te bieden. Inrichting van een school in de buurt van Tobang, zodat kinderen toegang krijgen tot een veilige en goed uitgeruste leeromgeving.

Hoe kunt u helpen?

Voor de aanschaf van naaimachines, stoffen en trainingsmaterialen is financiële steun nodig. Ook voor de toekomstige projecten in Tobang zijn donaties van harte welkom. Elke bijdrage helpt om vrouwen en kinderen in Nepal een toekomst met meer kansen en waardigheid te geven. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer zet zich al jaren in voor projecten die onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling in Nepal bevorderen. Meer informatie is te vinden op www.nepalbenefietaalsmeer.nl. Via de website kan ook een donatie gegeven worden.

Foto: Project voor vrouwen in Tobang (aangeleverd).