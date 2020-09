‘Navigatielandschap’ bij Crash Museum en Mijn Fort

Aalsmeerderbrug – Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-‘45 en Mijn Fort (werkplaats voor groei en transformatie), beiden intensieve gebruikers van het Fort bij Aalsmeer, presenteren op de Open Monumenten Dagen 12 en 13 september het project ‘Navigatielandschap’. Dit thema sluit aan bij het thema van de Open Monumenten Dagen: ‘Leermonumenten’. Uniek aan het project is de creatieve werkvorm waarbij kunstenaars een expositie van binnen- en buitenkunst ontwikkelen waardoor de bezoeker opnieuw kennismaakt met de omgeving. In het bijzonder is er aandacht voor de situatie van het dorp Rijsenhout, waar de leefbaarheid erg onder druk staat. Dit is passend bij de Haarlemmermeer, leren van het verleden, stilstaan bij het heden, onderzoekend naar de toekomst. De expositie wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Leefbaarheidsfonds Rijsenhout en de gemeente Haarlemmermeer. ‘Navigatielandschap’ is een zoektocht naar de verbinding met het landschap om ons heen. Het is een belevenis om de mens in de 21e eeuw de weg te laten vinden in de eigen omgeving en daarmee verbonden te zijn. Kan het landschap jou helpen om te navigeren naar de toekomst? Kan het de inwoners van Rijsenhout helpen om hun dorp leefbaarder te maken?

Activiteiten

• Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur verrassend programma met diverse sprekers en workshop voor kinderen onder leiding van het Podium voor Architectuur

• De expositie van de kunstenaars is te bezoeken op beide dagen van 12.00 tot 16.00 uur, met di-verse kunstwerken verspreid over de gehele locatie

• De fortruimten die Crash niet in gebruik heeft worden veilig toegankelijk gemaakt voor bezoek, zoals de observatie in het voorfort en een van de kazematten.

• Er wordt zowel zaterdag als zondag om 11.00 uur en 13.00 uur een presentatie over de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam en het Fort bij Aalsmeer gehouden, gekoppeld aan een rondgang door ongebruikte delen van het fort en de Genieloods die als fortboerderij wordt gebruikt.

• Er wordt een doorlopende film over de Stelling van Amsterdam en de geschiedenis van Fort bij Aalsmeer vertoond.

Vooraf opgeven

Als gevolg van de beperkingen ingevolge de COVID-19 richtlijnen worden bezoekers verzocht 1,5 meter afstand te houden. Bezoekers van het museum, de Fortboerderij en de activiteiten moeten zich vooraf opgeven via www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.

De Open Monumenten Dagen zijn uitstekend te combineren met een bezoek aan het museum en de Fortboerderij. De toegang bedraagt normaal 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar tijdens de Open Monumenten Dagen is de toegang gratis. Het museum is op zaterdag en de tweede zondag van de maand geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum op www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.