Nationale Tulpendag: Pluktuin op Museumplein

Amstelland – Haal de vazen maar uit de kast, want het is tulpentijd! Het seizoen van deze blijmakers wordt zaterdag 18 januari officieel gevierd op Nationale Tulpendag. Feestlocatie is het Museumplein in Amsterdam waar een pluktuin verschijnt met ruim 200.000 tulpen in vrolijke kleuren. Vanaf het middaguur mag iedereen gratis een bos tulpen komen plukken. Nationale Tulpendag staat dit keer in het teken van het 750-jarig bestaan van Amsterdam.

Amsterdam 750 jaar

Arjan Smit, namens de Nederlandse tulpenkwekers: “Al sinds 1600 zijn tulpen onlosmakelijk verbonden met onze hoofdstad. Amsterdam is daarom de ideale plek om Nationale Tulpendag te vieren. Vanaf de eerste editie in 2012 zijn wij met open armen ontvangen. Wat ooit begon met een pluktuin op de Dam wordt sinds een paar jaar nog massaler gevierd op het Museumplein. We zijn de stad daarvoor dankbaar en willen met de pluktuin het 750-jarig bestaan extra luister bij zetten. Iedereen is welkom om dit unieke feest bij te wonen. Ongetwijfeld zullen we het lied ‘Tulpen uit Amsterdam’ regelmatig inzetten!”

Maximaal genieten

Of je nu kiest voor een tuitjesvaas, kleine flesjes of een bloemenkan, tulpen voelen zich overal in thuis. Belangrijk is dat de vaas schoon is en het water helder gehouden wordt. Verwijder daarom overtollig blad langs de steel (om troebel water te voorkomen) en snij de stelen schuin af (zodat de tulpen goed kunnen drinken). Zorg voor een laagje water van 5 centimeter in de vaas. Vergeet niet om regelmatig bij te vullen of te verversen.

Tulpentijd

Nationale Tulpendag wordt sinds 2012 ieder jaar op de derde zaterdag van januari gevierd. De populairste en vrolijkste voorjaarsbloem van Nederland is vanaf dat moment volop verkrijgbaar in talrijke soorten, vormen en kleuren. Tulpendag is een initiatief van Nederlandse tulpenkwekers (TPN) die samen met vrijwilligers, familie en vrienden de pluktuin realiseren. Kijk voor meer informatie en updates op Tulpentijd.nl

Foto: Viering Nationale Tulpendag op het Museumplein. Foto: TPN – iBulb