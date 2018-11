Najaarsconcert ACOV in Open Hofkerk

Aalsmeer – Op zondag 25 november gaat Aalsmeer Christelijk Oratorium Vereniging tijdens haar najaarsconcert twee prachtige stukken uitvoeren in de Open Hofkerk. Als eerste zal het koor de Messe Solennelle de Sainte-Cécile van Charles Gounod uitvoeren. Gounod schreef de mis op 37-jarige leeftijd en is een van zijn populairste werken. De mis is aan de heilige Cécilia, de Beschermheilige van de kerkmuziek, gewijd. Het stuk staat bij liefhebbers bekend om zijn gemakkelijke, aansprekende muziek. De muziek geeft uiting aan oprechte gevoelens van blijde bevrijding.

Eeuwige rust

Het tweede stuk is het Requiem van de Franse componist Fauré, waarin de componist de dood ziet als een bevrijding en daarmee in gaat tegen de Middeleeuwse angst voor de dood en het hiernamaals. Fauré zegt zelf over het stuk: “Alles wat ik kon opbrengen op religieus gebied heb ik in het Requiem gestopt, wat bovendien het stuk domineert van begin tot eind in een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust.”

Orgel en solisten

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Sander van den Houten op het orgel. Solisten zijn: sopraan Elise van Es, tenor Milan Faas en bas Christiaan Peters. Het geheel staat onder leiding van dirigent Danny Nooteboom.

Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de leden, via de website www.acov.nl en bij aanvang van het concert aan de zaal van de Open Hofkerk in de Ophelialaan. Het concert begint 25 november om 15.30 uur. Meer informatie bij Annet de Jong, telefoon 06-20644802.