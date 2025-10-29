Naar de stembus: Juiste keuze gemaakt?

Aalsmeer – Ook keuzestress voor hét moment? Vroeg naar de stembus op woensdag 29 oktober voor de Tweedekamer verkiezing. Debatten gevolgd, plannen gelezen, kieswijzer gedaan, vastberaden en overtuigd wordt het rode potlood ter hand genomen. Maar dan is er toch nog even die twijfel. Klopt de uitslag van de kieswijzer, is er niet mee gesjoemeld en maakt de politiek alle mooie woorden die afgelopen weken uitgesproken zijn wel waar? Is de uiteindelijke keuze echt de juiste?

Nederland moet kiezen en wat mensen willen is eigenlijk wel een beetje gelijk. Fijn wonen, werken en leven met elkaar. Natuurlijk zijn er de verschillen, de een wil minder asielzoekers, de ander ziet hun komst als een verrijking. En iedereen wil een dak boven het hoofd, de een compact in de stad, de ander met ruimte in een buitengebied. En ook belangrijke items: de boeren en stikstof, het klimaat en het milieu. Net als arbeidsmigranten, teveel, juist nodig? Genoeg onderwerpen om de afgelopen weken over na te denken en uw/jouw wensen te vertalen naar een partij. Want, dit kan en mag, het is een democratisch recht. Hopelijk mag een goede opkomst gemeld worden.

Uitslag op website krant

Welke partij uiteindelijk de grootste wordt is nog even afwachten. Maar hopelijk komen de partijen tot overeenstemming om samen te gaan regeren. Het afgelopen jaar was het gemoedelijke ver te zoeken, met schreeuwen en ruzies wordt niets bereikt, wel met saamhorigheid en samenwerking. Hup, heren en dames in de politiek: Denk ruim en eensgezind over Nederland en het te volgen beleid en compromissen sluiten hoort hier ook bij! In de loop van donderdag, in ieder geval, vrijdag, maakt de krant op www.meerbode.nl bekend waarvoor Aalsmeer gestemd heeft.

Foto: Samenwerking bij het fotograferen van de ‘stembureau’ banner (wind-vasthouden en klikken). Foto: Redactie Aalsmeer