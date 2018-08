Na landstitel ook Super Cup voor Aalsmeer!

Houten/Aalsmeer – Met een zwaar bevochten 27-26 zege op Herpertz Bevo HC hebben de handballers van Green Park Aalsmeer de Nederlandse Super Cup gewonnen. Erik Blaauw scoorde vier seconden voor het einde de beslissende treffer vanaf de strafworpstreep. Voor Aalsmeer was het na het eerder behaalde landskampioenschap de tweede prijs van het jaar. De winst op Bevo HC betekende tevens een revanche voor het verlies in de laatste NHV-bekerfinale tegen deze club: 28-27.



Voor Aalsmeer was het alweer de zesde Super Cup in de historie van de club. Eerder werd de prestigieuze prijs gewonnen in 1998, 2000, 2001, 2003 en 2008. In de laatste tien jaar verloor Aalsmeer echter vijf keer de seizoensopening, waarvan ook de laatste twee edities. Voor Bevo HC was het verlies van de Super Cup nieuw. De Limburgers wonnen eerder in 2004, 2007 en 2014 het treffen tussen de landskampioen en de NHV-bekerwinnaar maar verloren tot vandaag nog nooit.



Dat de Super Cup naar Aalsmeer zou gaan, zag er in de eerste twintig minuten nog niet naar uit. Bevo HC dicteerde lange tijd het wedstrijdbeeld en op de door Robin Boomhouwer gescoorde 2-1 na gingen de Limburgers steeds aan de leiding. In de beginfase zorgde vooral Dario Polman voor veel gevaar en rake schotpogingen. Daarna waren andere Limburgers gevaarlijk en werd de voorsprong met sterk spel uitgebreid naar een 7-11 voorsprong.



In de laatste tien minuten vergooide Bevo HC de zorgvuldig opgebouwde voorsprong door in deze fase niet meer te scoren. De defensie van Aalsmeer stond ijzersterk en aan de andere kant was de ploeg trefzeker. Eerst bracht Erik Blaauw vanaf de strafworpstreep het verschil terug tot drie treffers. Vervolgens zorgden Marvin van Offeren van afstand en twee keer Samir Benghanem vanaf de cirkel voor een 11-11 tussenstand.



Vooral Samir Benghanem vervulde een hoofdrol voor Aalsmeer. Hij was nauwelijks te stoppen en zorgde voor briljante acties. In de laatste minuut zorgde Marvin van Offeren ervoor dat Aalsmeer zelfs met een 12-11 voorsprong ging pauzeren. In het doel was Marco Verbeij onpasseerbaar.



Na de hervatting stond de ploeg van trainer/coach Bert Bouwer steeds aan de goede kant van de score. Bevo HC was op achtervolgen aangewezen en alleen bij 13-13 en 14-14 kwam de formatie op gelijke hoogte. Aalsmeer liep uit naar een comfortabele 23-19 voorsprong met nog zeven minuten te spelen. Bevo HC kwam in de slotfase sterk terug en na een snoeihard schot van Dario Polman een minuut voor tijd weer naast de Noord-Hollanders: 26-26. Aalsmeer speelde de wedstrijd geroutineerd uit en besliste de wedstrijd vlak voor tijd vanaf de strafworpstreep.



Bij Aalsmeer waren Samir Benghanem (zeven doelpunten) en Marvin van Offeren (vijf keer raak) de meest scorende spelers. Namens Bevo HC nam Jeroen van den Beucken de meeste goals voor zijn rekening. Van de negen treffers werden er wel vijf verzilverd vanaf de strafworpstreep.

Foto: www.kicksfotos.nl