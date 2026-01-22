“N201 weg lost probleem bij busstation niet op”

Aalsmeer – Op donderdag 15 januari bracht de fractie van FlorAalsmeer een werkbezoek aan club/muziekcentrum N201. Aanleiding was een opmerking tijdens de begrotingsraad: op deze plek zouden woningen kunnen komen, zodat er meer toezicht is bij het busstation (CDA). FlorAalsmeer vindt dat een verkeerde denkrichting. Het busstation vraagt om beheer, afspraken en toezicht. Dat los je niet op door een voorziening die goed draait onder druk te zetten. Wie N201 binnenloopt, ziet meteen waarom. N201 is een muziekplek waar mensen les krijgen, repeteren en optreden. Het is een centrale, goed bereikbare locatie met meerdere ingerichte oefenruimtes. Dat is precies waarom muzikanten uit Aalsmeer/Kudelstaart en van ver buiten de gemeente hier naartoe komen: je kunt er terecht, je kunt er groeien, en je kunt er samen muziek maken. N201 is ook geen jongerencentrum. Dat beeld klopt niet en helpt de discussie niet vooruit. N201 is al jaren zelfstandig. In 2013 is de stichting die N201 exploiteert verzelfstandigd, is de muziekschool geïntegreerd en draait N201 op eigen benen. Dat is belangrijk, want het laat zien dat dit geen ‘gemeentelijk projectje’ is dat je eenvoudig verplaatst, maar een stevige, zelfstandige organisatie met een duidelijke plek in Aalsmeer.

Die plek heeft bovendien naam opgebouwd. De Bandbrouwerij is inmiddels een begrip: muzikanten van verschillende niveaus komen samen om te spelen, te leren en elkaar te ontmoeten. N201 staat bekend als een plek waar je makkelijk binnenstapt, ook als je nog zoekende bent. En het is niet alleen voor jongeren. Tijdens het werkbezoek werd juist benadrukt dat steeds meer mensen boven de 25 hun weg vinden naar N201: als muzikant, als docent, als bandlid, als bezoeker. Dat maakt N201 breed, stabiel en waardevol.

Dan de woningbouwsuggestie. Los van de vraag of je het wílt, is het op deze plek ook niet simpel. De locatie ligt in een LIB4-gebied (regels rond Schiphol). Dat betekent dat woningbouw hier beperkt is: per plan gaat het om maximaal 25 woningen. In de praktijk kom je dan al snel uit op een duur segment. Dat helpt de lokale woningnood maar beperkt, terwijl je wel een goed functionerende voorziening op het spel zet. Daar komt nog iets bij: tussen N201 en het busstation staat een kantoorgebouw waarover werd gezegd dat het leeg zou staan. Tijdens het werkbezoek kreeg FlorAalsmeer juist te horen en te zien dat dit gebouw volledig in gebruik is. Dan is ‘even woningen bouwen voor toezicht’ ineens geen simpele ingreep meer, maar een plan dat uitmondt in uitkopen, verplaatsen en gedoe, terwijl het echte probleem (het busstation) nog steeds niet is opgelost.

FlorAalsmeer is daarom duidelijk: Muziekcentrum N201 moet op de huidige locatie blijven. Niet alleen dat, maar ook sterker worden als vaste basis voor cultuur, talent en ontmoeting in Aalsmeer, naast alle andere cultuur- en uitgaansgelegenheden. Er is ooit gekozen om het busstation op deze plek aan te leggen, op de rand van de bebouwde kom. Dat los je niet op door nieuwe problemen te maken: een muziekschool wegduwen, een gebouw verplaatsen of een goedlopend kantoor ‘vrijmaken’. Toezicht en veiligheid bij het busstation zijn belangrijk. Maar de oplossing is: betere inrichting, beter beheer, heldere afspraken en waar nodig handhaving. En ondertussen koesteren wat wel werkt. Muziekcentrum N201 werkt, elke dag.

Fractie FlorAalsmeer, Judith@floraalsmeer.nl