Mysterieus paardrijden tijdens SPIE sportavond

Aalsmeer – Na een zonovergoten proefvaart voor de Pramenrace afgelopen zondag 7 september, waar tijdens een heerlijk rondje varen niet alleen de bok of de praam en de Penta ook de geluidsapparatuur is getest, werd de volgende dag, maandag 8 september, verzameld in de feesttent voor de jaarlijkse sportavond. Best een belangrijke aangelegenheid, want de snelsten deze avond mogen tijdens de Pramenrace als eerste de Penta in beweging zetten.

Ieder jaar is het weer een verrassing voor welk spel het SPIE-bestuur kiest. Altijd wel in het kader van het thema, maar wat te doen tijdens ‘Fabels en Mythes’? Het bleek paardrijden met mysterieuze ‘paarden’. Door drie teams tegelijk moest een parcours afgelegd worden en twee keer een hindernis genomen worden. Het was vanaf de aanvang snel een sprintje trekken, want met drie teams tegelijk de bocht trotseren om de terugtocht in te zetten bleek een ‘knelpunt’. Snel de leiding pakken dus! Er was verbazing over hoe snel sommige teams het parcours wisten af te leggen, maar ook bewondering: “Oh, zo dus.” Applaus kreeg het meidenteam vanaf het eerste uur, dat niet gekozen had voor een draf, maar in ‘dressuur’ sierlijk de route bewandelde.

Het was weer een gezellige drukte in tent, waar Danny voor de presentatie zorgde, Mark trakteerde op swingende en opzwepende muziek, Jeffrey een knallend mini-optreden gaf en waar het SPIE bestuur geconcentreerd de positieve chaos in het gareel hield. Zo goed als zeker kent de Pramenrace deze zaterdag 13 september net als in de feesttent ook een ‘dikke rij’ kijkers en zij krijgen gegarandeerd een bonte stoet te zien vol ‘Fabels en Mythes’. De Pramenrace start om 12.00 uur bij de Pontweg. Voor meer informatie en weetjes is in de Praambode bladeren een aanrader. Rest alle Pramenracers, SPIE, vrijwilligers en bezoekers een gezellige en vaarveilige dag toe te wensen. Veel plezier!

Foto’s: www.kicksfotos.nl