Muzikale samenwerking N201 en Poppodium Bovenkerk

Aalsmeer – Goed nieuws voor alle muziekliefhebbers in de regio Aalsmeer en Amstelveen! Poppodium Bovenkerk en Muziekcentrum N201 slaan de handen ineen om beginnende én ervaren bands meer kansen te geven om op te treden. Beide podia staan bekend om hun warme hart voor livemuziek en lokaal talent, en gaan nu samen zorgen voor nog meer muzikale kruisbestuiving. Kortom: een veelbelovende samenwerking die lokale muziek een flinke boost gaat geven!

Ervaring opdoen

Poppodium Bovenkerk organiseert diverse gezellige evenementen in Bovenkerk zoals Herfstpop en Lentepop. Tijdens deze muziekfeesten kunnen jonge bands uit de regio podiumervaring opdoen in een gemoedelijke, bruisende sfeer en krijgen ervaren bands het podium dat ze verdienen.

Broedplaats

De Bandbrouwerij is de open jam- en talentontwikkelingsavond van Muziekcentrum N201 in Aalsmeer. Een plek waar muzikanten én muziekliefhebbers samenkomen om te jammen, te luisteren, te leren en anderen te ontmoeten. Er zijn bandcoaches aanwezig om iedereen op weg te helpen. Alle leeftijden zijn welkom!

Vanaf januari start bovendien de Bandbrouwerij Kids (8-12 jaar), waarin jonge muzikanten samen toewerken naar een eindconcert in juni. In dit seizoen staan er extra specials op de planning: een bijzonder nieuwjaarsconcert op 23 januari, het 10-jarig jubileum op 20 maart, én diverse gastoptredens in samenwerking met muzikale partners zoals Poppodium Bovenkerk, Bandles Badhoevedorp en nog veel meer!

Muziekklimaat versterken

Dankzij de nieuwe samenwerking zullen bands van N201 optreden bij evenementen in Bovenkerk en krijgen bands uit het netwerk van Poppodium Bovenkerk de kans om te schitteren op het podium van N201 Aalsmeer. Een prachtige uitwisseling die het lokale muziekklimaat versterkt en muzikanten én publiek dichter bij elkaar brengt.

Eerste samenwerking; 19 december bij N201 Aalsmeer

De eerste gezamenlijke avond vindt plaats op vrijdagavond 19 december bij N201. Twee in Bovenkerk bekende bands staan dan op het podium tijdens de Bandbrouwerij-avond in de N201 Aalsmeer: The After Party, met eigen Nederlandstalige nummers, en The Rakers, die naast eigen werk ook lekkere covers spelen. Kom 19 december gezellig mee naar N201! Makkelijk te bereiken met fiets, auto of ov. Adres: Zwarteweg 90 in Aalsmeer. Geniet van de twee Amstelveense bands en van een avond vol livemuziek en sfeer! De zaal gaat om 20.00 uur open. The Rakers speelt om 21.00 uur en vanaf 22.00 uur is het podium voor The After Party. Daarnaast is er nog een open jam mogelijk.

Foto: The After Party uit Amstelveen (foto aangeleverd).