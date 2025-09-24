Muzikale opening cabaret-seizoen in Bacchus

Aalsmeer – Seizoenopener bij KCA Cabaret is op zaterdag 27 september muzikale alleskunner Diederick Ensink. Na een succesvol solodebuut komt Diederick naar Bacchus met zijn nieuwe show Diederick’s Duel. In deze voorstelling gaat Diederick, zoals de titel al doet vermoeden de strijd aan, niet tegen maar met al zijn muziekinstrumenten. In een show bomvol muziek, mooie liedjes en muzikale weetjes laat Diederick verschillende muziekstijlen en muziekinstrumenten met elkaar strijden. Dit is niet de enige strijd die geleverd zal worden, want wat gebeurt er als de strijd in het hoofd het soms van je overneemt? Diederick vliegt dit vraagstuk op zijn eigen, authentieke, muzikale manier aan en dit zorgt voor veel grappige, ontroerende maar vooral herkenbare muzikale momenten. De cabaretavond zaterdag 27 september begint om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, in Cultureel Café Bacchus (grote zaal) aan de Gerberastraat 4. Entree: 17,50 euro, Jongerenticket 10 euro (16 t/m 25 jaar).

Abonnement

Abonnement: 99 euro voor alle zeven cabaret voorstellingen. Snel een beslissing nemen, is een vereiste. De abonnementen zijn nog te koop tot en met aanstaande 27 september. Kaarten zijn te koop in de KCA Ticketshop en (mits nog beschikbaar) verkrijgbaar aan de zaal.

Foto: Annemieke van der Togt