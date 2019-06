Muzikale high tea in openluchttheater

Amstelland – Het Amstelveens Symfonieorkest en leerlingen van de Amstelveense Muziek- en dansschool houden een high tea op zondagmiddag 23 juni in Openluchttheater Elsrijk. Al eerder was het Amstelveens Symfonieorkest onder leiding van Rutger van Leyden te gast in het Openluchttheater.

Ditmaal heeft het programma een Engels tintje. Een Oxford Symfonie, Sullivan en natuurlijk The White Cliffs of Dover mogen niet ontbreken. De grote finale is samen met leerlingen van de basisschool De Cirkel onder leiding van Andre Vulperhorst met natuurlijk onder andere Land of Hope and Glory. In het tweede deel is tijdens het klarinetconcert van Mozart Raul Wolters de solist.

Theater open 14.30 uur, aanvang 15.00. Kaarten à 5 euro aan de zaal. Houders van een Amstelveen- en Aalsmeerpas krijgen korting. Het uitgebreide programma met aanvangstijden en meer nieuws is te vinden op de website www.openluchttheaterelsrijk.nl.