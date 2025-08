Muurtje bij Karmelkerk in ere hersteld

Aalsmeer – Vorig jaar is het muurtje voor het Klooster en de Karmelkerk aan de Stommeerweg deels omgereden door een automobilist die het kerkplein wilde verlaten. Hoewel er ruimte genoeg is, ging het toch mis. Een lange tijd is naar het grote gat in de omheining gekeken en er heeft iemand een poging gedaan de schade te herstellen.

Toen de eigenaar van bouwbedrijf van Arkel uit Kudelstaart langs reed en de schade zag, besloot hij deze aanfluiting voor het mooie kerkplein aan te pakken. Hij bood spontaan aan de schade voor zijn rekening te herstellen en precies in de week voor het vijfennegentigste jaarfeest in juli dit jaar was alles weer in oorspronkelijke staat terug gebracht door enkele vakmensen namens van Arkel. De parochianen van de RK Karmelkerk (en waarschijnlijk ook vele inwoners) zijn blij met dit gulle gebaar en kijken weer vol trots naar het in ere herstelde muurtje voor ‘hun’ kerkplein.

Foto: aangeleverd