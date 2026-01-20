Muurschildering in Hornmeer krijgt vorm

Aalsmeer – Aan de voorkant van de bloemenmuur bij het Flower Art Museum wordt hard gewerkt aan vernieuwing en modernisering van het museum, maar ook aan de achterkant verrijst iets moois. Deze wand begint kleur te krijgen. “Manoeuvrerend tussen regenbuien, condens en helaas ook veel hondenpoep gaan we verder met de 65 meter lange muurschildering”, laat kunstenaar en maker Sander Bosman weten.

In de muurschildering worden verschillende Aalsmeerse onderwerpen in beeld gebracht, is de watertoren te zien, evenals enkele diersoorten (reiger en slechtvalk) en beroepen zoals een palingvisser en een bloemenopsteker.

De muurschildering gaan bekijken kan via het wandelpad rond de vijver bij de Apollostraat in Hornmeer.

Foto: redactie Aalsmeer