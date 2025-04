Music in the Air (99): Dick Kuin

Kudelstaart – De Aalsmeerse architect en politicus Dick Kuin is een muzikant in hart en nieren, hij is geen onbekende in de gemeente. Dick speelt in de Hobo String Band, een band waarvan de bekendheid veel verder reikte dan onze gemeentegrens…

Wat doet muziek met jou, Dick?

“Muziek is voor mij een 1e levensbehoefte, zowel het luisteren naar, als het zelf maken van muziek. Ik reken het zingen daar ook onder, want zingen maakt ook blij.”

Wanneer begon je met muziek, door wie werd jij beïnvloed?

“Van huis uit hebben wij (mijn broertjes en zusjes) muziek meegekregen. Alle kinderen hebben de gelegenheid gehad om een instrument te leren bespelen. Ik begon op mijn twaalfde aan gitaarles bij Arend Jongejan. De grootste invloed hadden Bob Dylan en Donovan ten tijde van mijn 1e muzikale stappen.”

En ging je toen in een band spelen?

“De oorsprong van de Hobo String Band was het duo ‘Dickenik’. Cors Doeswijk en ik speelden de gehele top 40 na met twee gitaren en twee stemmen. De Hobo String Band bestaat officieel dit jaar 56 jaar. In 1969 opgericht door Cors Doeswijk, Leen Mulder en mij. ‘Dazzle’ bestaat ook al ca. 40 jaar en is een hechte vriendengroep waar ik door Jaap Vogelaar ben ingerold. In de Hobo String Band speel ik gitaar, soms banjo en zing ik de meeste nummers. In de andere band, Dazzle, speel ik gitaar en zing ik af en toe een nummer.”

Heb je nog een leuk verhaal/anekdote?

“Vanuit de Hobo tijd zijn er vele verhalen en anekdotes te melden, één ervan wil ik wel onthullen; in de beginperiode van de Hobo deden we nog wel eens mee aan talentenjachten, zo ook die in Loosdrecht. Destijds georganiseerd door de familie Van Praag. Toen wij, wachtend op onze beurt, in de kleedkamer zaten te kaarten kwam er een dame binnen met de woorden: “Het stinkt hier.” Niet wetende wie dat was kwam er een antwoord vanuit de band: “Nou, nét nog niet.” Het bleek de dochter van de organisator te zijn. Onnodig te vermelden dat we de talentenjacht niet hebben gewonnen!”

Wel eens last van podiumvrees?

“Zo af en toe blijft er enige vorm van podiumvrees, maakt niet uit waar of voor hoeveel mensen je speelt. Meest is het na het eerste nummer wel verdwenen.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik speel nog steeds met beide groepen en heb er nog veel plezier mee. De toekomst ziet er rooskleurig uit; dat betekent wel dat we allemaal gezond moeten blijven en het plezier in het spelen moeten blijven houden.”

Wat is jouw leukste muziekherrinering?

“De leukste muzikale herinnering is toch wel de beide optredens in de het Concertgebouw, één keer in het voorprogramma van Lindesfarne en de tweede keer in het voorprogramma van Procol Harem.”

Foto: Dick (midden) met de Hobo String Band. (Foto: RvdZ)