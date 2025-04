Music in the Air (97): Mike van Lienden

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Aalsmeerder Mike van Lienden is zanger in hart en nieren. Hij was een tijdje gestopt met optreden maar heeft er nu weer zin in. Met zingen zelf was Mike nooit opgehouden, want dat zit in zijn bloed.

Wat doet muziek met jou, Mike?

“Muziek is ontspanning en spanning. En de radio moet elke dag aanstaan bij mij.”

Wanneer begon jij ermee?

“Al heel jong. Ik luisterde toen en (nog steeds) naar o.a. Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Neil Diamond. Ik heb nooit zangles gehad maar al doende word je beter. Iedereen kan zingen, maar sommigen schamen zich ervoor, ik niet, ik zing élke dag. Als ik thuiskom van mijn werk en ik ben een beetje chagrijnig dan pak ik mijn microfoon en ga zingen, ik zing de shit van mij af. Zingen werkt helend, ik hou van zang met gevoel, en niet van een schelle zangstem. Ik bespeel geen instrument, de zang is mijn instrument. Ik vind een tekst van een song erg belangrijk, daarmee kan ik mij goed in de muziek verplaatsen, sommige teksten zijn best wel heftig.”

Ben je ook gaan optreden?

“Toen ik 21 was begon ik met optredens, in cafés, in discotheken, maar op den duur ben ik er weer mee gestopt, weet je, je komt ’s avonds laat thuis en dat vond ik vervelend. Ik moet er ’s morgens weer vroeg uit om te gaan werken. Met zingen ben ik natuurlijk nooit gestopt, dat doe ik iedere dag. Maar, ik ben nu toch weer begonnen met optreden. Ik vind dat toch geweldig om te doen, het maakt mij niet uit voor hoeveel mensen, al is het maar één persoon. Ik ga ervoor.”

Je hebt zeker geen podiumvrees ?

“Nee, podiumvrees heb ik totaal niet.”

Heb je wel eens in een band gezongen?

“Ja, 12 jaar geleden ben ik met wat muzikanten een band begonnen, dat was wel tof, maar, de bandleden konden het niet goed vinden met elkaar dus werd het uiteindelijk niks, jammer hoor.”

En de gitaar?

“Mijn zoon Jona speelt gitaar, hij krijgt les van Yorgos Valiris.”

Heb je nog een mooi verhaal?

“Ik heb ook in het buitenland opgetreden, in IJsland, Frankrijk en in Marokko (Casablanca). Ooit heb ik eens het voorprogramma van André Hazes gestaan. Die kwam toen niet opdagen en mocht ik het hele programma doen.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering /belevenis?

“Eigenlijk zijn al de nummers die ik zing mijn mooiste muziekbelevenissen, heb een groot repertoire.”

Heb je nog toekomstplannen?

“Ik ga lekker door met zingen en optreden!”

Mike tijdens een optreden bij The Beach Aalsmeer (eigen foto).