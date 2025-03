Music in the Air (95): Helga de Zanger

Kudelstaart – Met de achternaam ‘De Zanger’ en dan ook nog zingen, voor Helga, geboren in Kudelstaart is muziek erg belangrijk, het komt dagelijks terug.

Wanneer begon je met muziek?

“Op mijn vijfde begon ik met saxofoon spelen (alt) en volgde tot mijn 15e lessen, ik heb diploma’s gehaald, deed muziekexamen en behaalde A en B. Om door te kunnen gaan naar het conservatorium moet je er meer hebben en daar had ik geen zin in. Toen ik tien was ging ik zingen bij het kinderen- en jongerenkoor van de katholieke kerk in Kudelstaart. Daarna, op mijn 15e, sloot ik me aan bij Toneelvereniging Kudelstaart waar ik naast toneelspelen ook ging zingen en dat doe ik nog steeds. Ik zing solo maar doe ook samenzang. In Leimuiden heb ik een talentenjacht gewonnen in café René. Samen met Tom van Hulsten hebben wij twee jaar lang meezing-avonden georganiseerd in het Dorpshuis van Kudelstaart, het zat afgeladen vol. Het smaakt naar meer en misschien organiseren we binnenkort weer zo’n avond. Ik heb ook een keer een talentenjacht gewonnen in café Simpel in De Kwakel.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door niemand, in de familie was mijn vader bij de fanfare waar hij vaandeldrager was. Ik hou van vele soorten muziek.“

Welke instrumenten bespeel je?

“Heb 2 jaar piano- en orgelles gehad maar dat kwam niet echt uit de verf…”

Heb je nog een leuk verhaal?

“Op een keer moest ik een duet zingen tijdens een toneelvoorstelling en kwam de zanger niet opdagen, die zat doodleuk ergens te wachten, hij was het helemaal vergeten! En we zongen een keer met het kerstkoor op de geitenboerderij in het Amsterdamse Bos tijdens een kerstmarkt en kwamen daar twee Dolly Dots leden met hun kinderen langs, erg leuk was dat.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik blijf lekker doorgaan in de toneelvereniging. In het voorjaar hebben we een toneelstuk en in het najaar revue, zang en sketches. Op 9 en 10 mei doen we met een gelegenheidskoor uitvoeringen in de katholieke kerk in Kudelstaart. Ik hoop nog lang te kunnen blijven genieten van het zingen.”

Bij de foto: Helga in de band Capito, die vaak speelde tijdens carnavalsfeesten, en bij RKDES. (Eigen foto).