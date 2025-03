Music in the Air (92): Chantal Schoenmaker

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De uit Kudelstaart afkomstige Chantal Schoenmaker woont tegenwoordig in België. Muziek zat er al vroeg in bij haar en het zit ook in de familie, haar opa had een orgelschool in Aalsmeer. Ze heeft de muziek meegenomen naar België, ze speelt piano en handpan.

Hoe belangrijk is muziek voor jou?

“Muziek is voor mij heel belangrijk omdat ik mijn emoties er goed in kwijt kan en verwerken. Het heeft mij door veel moeilijke periodes van mijn leven heen geholpen.”

Wanneer werd je bewust van muziek?

“Toen ik ongeveer 6 jaar was begon ik met blokfluit spelen. Mijn broer was al eerder met lessen begonnen en dat interesseerde mij ook en wilde het ook graag proberen. Vanuit daar begon mijn passie en leerde ik later ook saxofoon spelen. les heb ik van Leon van Mil gehad bij de Hint in Aalsmeer.”

Door wie werd je beïnvloed en welk instrument bespeel je?

“Ik werd beïnvloed door mijn muzikale familie. Mijn opa is pianoleraar in Aalsmeer en als klein meisje speelde ik veel op de piano bij opa thuis. Dat was zeker het begin van mijn passie voor muziek. En blokfluit en saxofoon. En ik zat op muziekvereniging Flora waar ik in het begin blokfluit en later saxofoon speelde. Ik speel momenteel piano en handpan (de handpan is een metalen muziekinstrument bestaande uit twee met elkaar verbonden schalen of shells, die je met de handen of eigenlijk met je vingers bespeelt). Helaas heb ik geen saxofoon meer maar ik zou het nog zeker kunnen spelen. De handpan heb ik een tijdje geleden gekocht en daarmee ben ik mee aan het oefenen.”

Heb je nog een leuk verhaal/anekdote?

“Toen ik op saxofoonles zat kwamen er mensen voor de TV langs om ons te interviewen. Dat vond ik erg spannend met die camera’s. Uiteindelijk kwam ik heel kort in beeld maar ik was erg trots dat ik met mijn passie op TV kwam!”

Wat is je huidige situatie met de muziek, en hoe ziet de toekomst eruit?

“Mijn huidige situatie is dat ik nu gewoon muziek speel als hobby. Ik kruip veel achter de piano in mijn vrije tijd. Ik zou graag nog een ander instrument willen leren. Misschien dat gitaarles het volgende zal zijn.”

Had je wel eens last van podiumvrees?

“Zeker, ik vond het heel spannend om voor mensen te spelen maar eenmaal als ik mij erover heen zette lukte het altijd wel. Die complimenten deden mij erg goed.”

Wat is je leukste muziekherinnering?

“Mijn leukste herinnering is mijn tijd bij het Flora orkest, met alle optredens die we mochten geven in Aalsmeer en Kudelstaart…”

(Eigen foto).