Music in the Air (139): Plantekoorts

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Plantekoorts is een nieuwe Aalsmeerse band die op ritualistische wijze de vibraties der ska en reggae tot in de diepste vezels van het volk laat pulseren.



Wie spelen er in de band?

“Ted op basgitaar en backing zang, Bart op gitaar, Bob op drums en rapper, Noël zingt, speelt gitaar en af en toe op toetsen, Tamino op toetsen en melodica, Youri op gitaar en Sven op toetsen.”



Hoe komen jullie aan de naam Plantekoorts?

“Het lijkt wel wat op plankenkoorts, die in de muziek- en theaterwereld natuurlijk wel voorkomt. Maar de naam heeft niet echt een betekenis, het gaat veel dieper, misschien te lastig om het uit te leggen. Plantekoorts is een sfeerimpressie.”



Wanneer zijn jullie begonnen?

“Officieel in 2024. Youri en Bob kenden elkaar van het skaten en gingen samen o.a. reggae en ska spelen en uiteindelijk wilden zij er meer muzikanten bij en hebben we vrienden waar we eerder mee in andere bandjes gespeeld hebben opgetrommeld. Zo ontstond dus Plantekoorts.”



Jullie spelen vooral reggae en ska in jullie repertoire, hoe is dat gekomen?

“Wij hielden allemaal al van reggae. Het viel ons op dat er overal in de plaatselijke kroegen en festivals eigenlijk nooit eens reggae/ska bands spelen. Op dat gat in de muzikale markt spelen wij in. Naast covers van o.a. Doe Maar, Bob Marley doen wij ook Hazes in reggae stijl. Dat gaat er in als zoete koek.”



Wie zoekt de muziek uit?

“Dat doen we allemaal.”



Jullie hebben al wat optredens gedaan, hoe ging dat?

“Het gaat altijd wel goed, maar soms denken we van tevoren wel eens van: oh shit, gaat dit goed komen? Maar we zijn op elkaar ingespeeld en kijken altijd naar elkaar.

Tijdens de optredens zijn er al wat grappige dingen gebeurd.

We speelden een keer in Joppe en daar was een zwangere vrouw aanwezig. Ze is toen geschrokken weggegaan omdat ze dacht dat de bas vibraties haar ongeboren kindje schade zou toebrengen.

We traden ook op in Skek, een heel kleine kroeg op de Zeedijk in Amsterdam. Wij konden als band niet bij elkaar staan, dus onze toetsenist zat bovenin op een platformpje pal boven de ingang. En de bassist zat ergens achterin op een piano te spelen en de gitaren stonden haast tussen het publiek. Dat zorgde voor een avond vol contactmomenten en uitingen van extase.



Ooit op een avond in een kroeg in Mijdrecht maakten we mee dat er twee dames van middelbare leeftijd ruzie maakten om vooraan te kunnen staan. Dat is een groot compliment om te krijgen, maar ook wel erg treurig.

En oh ja, dan is er nog een heel bizar verhaal over een schaal bittergarnituur, maar…dat vertellen we ooit eens een keer. Of niet.”



Hebben jullie nog toekomstplannen in het vooruitzicht?

“We willen nu ook zelf nummers gaan schrijven en natuurlijk zoveel mogelijk gaan optreden!”

Plantekoorts live. (foto: aangeleverd).