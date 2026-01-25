Music in the Air (138): Steve Partiman

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Steve Partiman heeft zijn achternaam wel mee. Steve organiseert feesten en evenementen. De Kudelstaarter omschrijft zich als cultuurarchitect: Verbinden vindt hij erg belangrijk.

Wat doet muziek met jou, Steve?

“Muziek is voor mij heel belangrijk, ik heb het nodig als ik bijvoorbeeld aan het (kunst)schilderen ben. Ook komt muziek voor in de evenementen en feesten die ik organiseer. Muziek inspireert mij, ook om me te distantiëren van het dagelijkse leven, en ik inspireer ook weer muzikanten en artiesten. Ik heb een toneelstuk geschreven en daarin gebruik ik de muziek van Bach. Van tevoren heb ik me goed ingelezen en naar de muziek geluisterd.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Al heel vroeg. Toen luisterde ik naar o.a. The Jackson 5, Michael Jackson, George Benson en Prince. Zelf speel ik conga en bongo. Geboren in Suriname kwam ik op mijn 4e jaar naar Nederland en woonde een tijd in Amsterdam en nu woon ik sinds 5 jaar in Kudelstaart.”

En hoe rolde jij in het organiseren van feesten en evenementen?

“Ik volgde de grafische school in Amsterdam en daar ontmoette ik Guam Elmzoon , dj en producer en bekend als King Bee, en Lucien Witteveen, bekend als MC Miker G die een hit had met ‘Holiday Rap’. Zo ben ik erin gerold. Ik studeerde ook nog aan de modeacademie en toen begon ik feesten te organiseren, daar ontmoette ik allerlei artiesten. Connecties maken vind ik erg belangrijk.”

Je zal vast wel wat meegemaakt hebben op al die feesten en evenementen?

“Ik was toen helemaal weg van zangeres Kelis. Ik fantaseerde hoe het zou zijn als ik haar eens in het echt tegen zou komen en…dat gebeurde in werkelijkheid. Ze stond pal voor me, ik was te verbouwereerd om te reageren, haha!

In de Escape in Amsterdam organiseerde ik een evenement met o.a. Mr. Robot, een bekende breakdancer/dj die een nummer had met ‘Dancing like a robot’. Ik ging allerlei straatartiesten zoeken zoals acrobaten, vuurspuwers en mimespelers. Ik had er vijf nodig en die gaf ik ieder 50 gulden. Het werd een geweldig feest!

In Kudelstaart heb ik dit jaar Keti-Koti georganiseerd. Keti-Koti betekent: de ketting is gebroken. Het is van oorsprong een Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij maar het is ook het feest van de vrijheid, en een feest van verbinding voor nu en later. Ik had de tv-persoonlijkheid Iven Cudogham uitgenodigd die een boek geschreven had, ‘Anansi de spin’ getiteld.

Wat ook bijzonder was: ik heb ook eens een feest georganiseerd in een zwembad in Amsterdam, iedereen sprong gekleed in kostuum het water in!”

Heb jij nog een bijzondere muziekherinnering?

“Dat is Lisa Lisa & Cult Full Jam Full Force met het nummer I Wonder If I Take You Home. Ik vind de zangeres zo’n coole dame.”

Heb je plannen voor in de toekomst?

“Misschien ga ik mij wagen aan het spelen op gitaar. Die heb nu inmiddels in bezit. Voor 2026 ga ik weer Keti-Koti organiseren in Kudelstaart.”

(Eigen foto)