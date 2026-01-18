Music in the Air (137): Gon Schellingerhout

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Gon Schellingerhout woont sinds 1964 in Aalsmeer en speelt accordeon in het koor ‘de Brulboeien’.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Gon?

“Blijft altijd belangrijk voor mij. Het is een erg leuke hobby.”

Hoe is het allemaal begonnen voor je?

“Ik woonde in Castricum en mijn zus speelde accordeon, nou, dat wilde ik ook wel graag spelen. Ik kreeg op mijn 9e les in Wormerveer en ging ook in het orkest van mijn accordeon-leraar spelen. Mijn eerste accordeon was een ’80 bas’. Wij speelden o.a. van die oude liedjes zoals Droomland, Accordeon betovering, Daar bij die molen, De postkoets….”

En toen kwam jij in Aalsmeer en nam je de accordeon weer ter hand?

“In 1964 kwam ik in Aalsmeer te wonen. Ik trouwde met een Aalsmeerder. Mijn vader werkte hier, hij heeft meegewerkt met het bouwen van o.a. Bloemenlust en het Rode Dorp, hij was tegelzetter.

Ik ging nog niet meteen spelen, eerst trouwen, toen kwamen de kinderen. Toen mijn man overleed begon ik weer met spelen op de accordeon, eerst gewoon thuis. In 2007 kwam ik via een kennis in het Shanty en Zeemanskoor De Brulboeien waar ik accordeon ging spelen en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier!

Andere instrumenten bespeel ik niet. Wij treden op in o.a. zorginstellingen en dat vind ik heel leuk om al die oude liedjes voor ouderen te brengen.”

Heb je wel eens iets bijzonders meegemaakt tijdens de optredens?

“Wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt was een optreden van De Brulboeien in een verzorgingstehuis in Heemstede. Voordat we begonnen vertelde iemand van het koor een verhaaltje over het nummer wat wij wilden gaan spelen. De verteller was nog maar net begonnen en toen stak er een oude dame van 90 jaar, gezeten in een rolstoel, haar vinger omhoog en zei: “Ketelbinkie!” Ze herkende het meteen…”

Jij blijft nog wel lekker doorspelen?

“Zo lang ik het nog kan blijf ik spelen!”

Gon met de Brulboeien. Eigen foto.