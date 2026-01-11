Music in the Air (136): Stevan van der Voet

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Dj/radioproducer Stevan van der Voet is een echte muziekfreak, achter zijn draaitafels komt hij helemaal los! Hij werkt bij NPO Radio 2 en bij radio Aalsmeer presenteert hij het programma ‘All About Music’.

Wat doet muziek met jou, Stevan?

“Het is iets dat altijd aanstaat; in m’n hoofd, op m’n werk, in m’n vrije tijd. Of ik nu in de radiostudio zit of op een feestje draai, het draait altijd om gevoel, timing en verbinding. Het bepaalt mijn stemming, energie en vaak ook het ritme van mijn dag. Het mooiste vind ik dat je met de juiste track iets kunt losmaken. Dat blijft magisch…”

Hoe ben jij de muziek ingerold?

“Bij ons thuis stond altijd muziek aan. Mijn moeder draaide ‘oldskool’ disco, R&B en Nederpop en dat kreeg ik echt met de paplepel ingegoten. Mijn vader liet me juist de nieuwste hits en dancetracks horen, dus m’n smaak werd automatisch breed. In de auto op weg naar school stond de radio standaard aan. Jeroen van Inkel of Gordon bij Noordzee FM… ik hing aan de radio. Hoe raar of druk de ochtend ook was, muziek had altijd effect. Het raakte me toen dus ook al. Qua muziekinvloeden is het een mix van alles. Dj’s als Hardwell, Armin van Buuren en David Guetta hebben mij geïnspireerd, maar ook artiesten als George Michael, Madonna en Imagine Dragons. Artiesten met lef en die iets nieuws durven te doen en hun eigen pad volgen.”

Jij zit achter de draaitafels. Heb je herinneringen die speciaal zijn?

“Ik zing niet, speel geen instrument, maar mijn draaitafels zijn mijn instrument. Ik draai op feesten, clubs en soms bij speciale radio-events. Het leukste is om sets te bouwen waarin tempo en sfeer in elkaar overlopen, zodat mensen bijna ongemerkt meegaan in de flow. Dat is hetzelfde gevoel als bij radio maken: de kunst zit ’m in de overgang en sfeer. Muziek zit bij mij ook vol herinneringen. Zoals die autorit met m’n moeder, toen we keihard meebrulden met ‘Say You’ll Stay’ van Bazzheadz… tot de speakers het letterlijk begaven bij de laatste ‘drop’. Of met m’n vader bij Armin Only in de Arena, waar hij een traan liet bij ‘Sail’ en ik kippenvel kreeg bij de eerste klanken. Dat unieke moment vergeet ik nooit meer. Ook bij de Swedish House Mafia tijdens hun afscheidstour in Nederland (2012) in de ZiggoDome. Een van de beste concerten die ik óóit heb gezien. Het publiek zong woord voor woord mee en ik had geen benen en armen meer over van het dansen en springen. Met een schorre stem na ‘Don’t You Worry Child’ naar huis gaan, is het mooiste dat je kan overkomen. Op dit moment ben ik dagelijks met muziek bezig. On-air bij NPO Radio 2 (waar ik werk), off-air met draaien of gewoon thuis. Het houdt me scherp en creatief.”

En de toekomst?

“Zolang het leuk blijft, blijf ik ermee bezig. Muziek verandert constant en ik verander mee. Misschien ooit nog iets met eigen producties. Muziek is voor mij geen onderdeel van het leven… het ís het leven!”

Foto: Studio InHolland.