Music in the Air (135): Double Dutch

Door Rein van der Zee

Aalsmeer/Kudelstaart – Double Dutch is een band die Ierse folksongs ten gehore brengt. De meeste leden komen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Double Dutch bestaat uit Cor Filius (zang) uit De Kwakel, Jan van der Jagt (zang) uit Leimuiden, Gerard van den Broek (gitaar) en Wil Straathof (accordeon en zang) komen allebei uit Kudelstaart. Greet Boellaard (mandoline) en Annemieke de Koning (fluit) wonen in Aalsmeer en Cora Verbrugge (viool) tot slot woont in Vinkeveen.

Wanneer is Double Dutch opgericht?

Cor: “Vijftien jaar geleden. Helaas zijn enkele leden niet meer onder ons maar zijn er weer nieuwe leden toegetreden.”

En hoe kwamen jullie erop om Ierse muziek te spelen?

Cor: “Ierland vind ik een prachtig land, de mensen zijn er heel aardig en muzikaal en dat inspireert ons. We spelen voornamelijk Ierse covers.”

Spelen/zingen jullie ook in andere bands?

Cor: “Ja, ik zing ook in twee Shantykoren, waaronder De Brulboeien in Aalsmeer.” Gerard vertelt dat hij zowel zingt als gitaar speelt in de Aalsmeerse band Unit Four. Dan Wil: “Ik speel gitaar in de Aalsmeerse band De Klught en ik zing en speel accordeon in de Brulboeien.” Ook Jan zingt bij de Brulboeien maar voor Cora is het haar eerste band. Greet geeft aan dat ze 35 jaar mandoline heeft gespeeld in het Mandoline Orkest Amstelland en Annemieke maakte vroeger deel uit van het duo ‘De Varende Luyden’. ” En we speelden 16 jaar lang, gekleed in kostuums uit 1750 oudHollandse liedjes in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daarnaast traden we zes jaar lang op bij scholen en feesten. Ik geef ook muziekles.”

Zijn er plannen voor optredens?

Cor: “We hebben jaren geleden wat optredens gedaan in de Oude Veiling in Aalsmeer en bij café ‘Rooie Kees’ in Leimuiderbrug, we repeteren en spelen hier in De Kwakel en wie weet gaan we weer een keer ergens optreden!”

Eigen foto.