Music in the Air (134): René Molenaar

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – René Molenaar zingt in het Aalsmeerse Shanty-en Zeemanskoor De Brulboeien.

Hoe ben je in het koor terecht gekomen René?

“Ik had nooit veel tijd voor hobby’s en toen ik werkeloos werd bracht mijn vrouw mij in contact met accordeonist Cor Trommel. Via Cor kwam ik bij de Brulboeien”, aldus de Aalsmeerder.

Heb je altijd iets met muziek gehad?

“Als ik heb gezongen bij de Brulboeien dan voel ik mij vitaal, het voelt aan alsof je net bij de sportschool vandaan komt. Verder heb ik ooit een keer blokfluit gespeeld vroeger en kon ik alleen ‘Boer, er ligt een kip in het water’ spelen.”

Vertel eens over De Brulboeien?

“In 2003 ontstond in Aalsmeer een muzikaal avontuur tijdens een feestavond van een smartlappenkoor. Een groep zangers trok zeemanspakken aan en gaf een verrassend optreden als grap. Het sloeg zó aan dat wij besloten door te gaan als Shanty-en Zeemanskoor De Brulboeien.

Naast de Shanty en zeemansliederen zingen wij ook andere liedjes.

Wat begon als een eenmalige act groeide uit tot een hecht koor met een passie voor zeemansliederen. In 2009 richtten we officieel een vereniging op en sindsdien zijn wij niet meer weg te denken uit de regio. We treden op bij festivals, zorginstellingen en jubilea, en wij organiseren zelfs ons eigen muziekfestival.

De Brulboeien zijn meer dan een koor – het is een warme vriendengroep die muziek en gezelligheid samenbrengt. Op dit moment hebben wij 28 leden, ons oudste lid is 96 jaar. We hebben ook 2 accordeonisten en iemand op de grote trom die ons muzikaal begeleiden. Ik zing de lichte bas, en…ik ben de ‘praatjesmaker’, ik praat de liedjes aan elkaar.

Wij hebben ongeveer zo’n 22 optredens per jaar.

De Brulboeien moeten een beetje ‘ruw’ overkomen, soms een klein beetje schunnige teksten, dat hoort bij een zeemanskoor. Die zeemansliederen werden vroeger op zee gezongen bij ééntonig werk.”

Hoe zoeken jullie de liederen uit?

“We zijn lid van Buma Stemra en van Shanty Nederland.”

En hebben jullie leuke optredens gehad?

“We hebben o.a. op een familiedag opgetreden bij de marine in Den Helder. Daar was een online verbinding met de mensen die op zee waren in o.a. op de Caraïben en in het verre oosten en tezamen met de aanwezige familieleden traden wij op. We zijn toen spontaan uitgenodigd om mee te eten, dat noemen ze bij de marine de ‘blauwe hap’.

Wij hebben ook opgetreden op een Rijncruise voor buitenlandse toeristen.

We zongen ook eens bij een 99-jarige dame in Hoofddorp. We zeiden tegen haar dat als zij de 100 zou halen dan komen we gratis optreden, en… de dame werd 100 en zo kreeg zij een gratis concert!

Mooi was ook het zingen tijdens Sail in 2010.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Ik wil graag ook de tweede stem eigen maken. De Brulboeien zoeken nog 2 accordeonisten trouwens.”

Foto: De Brulboeien in concert, in het midden achter de accordeonist René. (eigen foto).