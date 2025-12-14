Music in the Air (132): Rita Pannekoek

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Een actieve inwoonster is Rita Pannekoek. Op 87-jarige leeftijd zingt ze in twee koren en blijft ze fit door tweemaal per week te zwemmen. Voor de gezelligheid klaverjast ze met de OVAK. Rita is sinds haar jeugd al muzikaal en speelde vroeger accordeon, was ook lid van de accordeonvereniging in Aalsmeer-Oost en kreeg les van Jan Olie. “Mijn vader was ook muzikaal, hij speelde klarinet. En mijn moeder zong altijd, dat neem je over.”

Vandaar dat u graag zingt?

“Ja, dat doe ik graag. Bij vrouwenkoor Vivace ben ik al ruim 30 jaar. Het zijn gevarieerde liedjes in alle talen. Het andere koor waar ik in zing is het ACOV (Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging), dat zijn oratoriumliederen, waar ik ook erg van houd. Het gaat om composities voor het koor en solisten met instrumentale begeleiding, de zangers ‘vertellen’ een vaak geestelijk verhaal. Met ACOV treden we met kerst op in het gemeentehuis (20 december), daar moet je wel even goed voor studeren! Zowel het zingen bij Vivace als ACOV doe ik graag, ik leer elke keer weer. Muziek maakt mij blij, er zit zoveel emotie in!”

Vond u het niet jammer dat het accordeon spelen ophield?

“Het was natuurlijk wel leuk, er waren destijds twee accordeonverenigingen. Maar eenmaal getrouwd en met het opvoeden van vier kinderen had ik geen tijd meer. Uiteindelijk ben ik gaan zingen en dat bevalt goed. Het is een mooie combinatie, populaire nummers bij het ene koor, oratoriumliederen met het andere koor. Het leuke is, zingen bij een koor brengt ook vriendschap, het zijn gewoon vriendengroepen geworden.”

Heeft u uw muzikaliteit doorgegeven aan de familie?

“Nou, mijn zus in Mijdrecht houdt ook van zingen, zo is ze lid van een operettekoor. Mijn dochter was vroeger bij een jeugdkoor en mijn oudste zoon begon als dj bij scouting. Later heeft mijn jongste zoon die samen met een vriend overgenomen en heeft diverse keren met de discotheek feesten opgeluisterd.”

Is er nog een grappig voorval wat u te binnen schiet?

“Haha, ik herinner me nog wel dat ik met Vivace in een lange blauwe jurk aan moest. Ik kwam de trap af en beneden zaten mijn man en kinderen me aan te kijken: ‘Je loopt voor gek!’ Ook moet ik nog wel eens glimlachen als ik terugdenk aan wat mijn man soms zei als ik weer eens heel hard de muziek op had staan: ‘Mag het ietsje minder?!’ Maar ik zong en zing nu eenmaal zo graag!”

Het optreden van ACOV is op zaterdag 20 december in de Burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur (gratis toegang).

Foto: Rita Pannekoek zittend (rechts) vooraan bij het koor Vivace. (Eigen foto).