Music in the Air (131): Luc Lanser

Door Joke van der Zee

Rijsenhout – Luc Lanser is 26 jaar oud en woonachtig in Rijsenhout. Sinds 2018 is hij werkzaam voor defensie in Oirschot, met veel plezier werkt hij als plaatsvervangend groepscommandant bij de Prinses Irene Brigade 17 BRAVO ‘Eagles’ (eenheid 5). Dit is een infanterie peloton bij de landmacht. Naast plezier in zijn werk heeft hij passie voor elektronische muziek.

Wanneer begon jouw liefde voor muziek en hoe ontwikkelde zich die?

“Mijn passie voor muziek ontstond al vroeg en dan vooral voor elektronische muziek. Het begon bij spinnin’ Records voor artiesten als Martin Garrix, Mike Williams, KSHMR en zo kan ik nog wel even doorgaan. In 2013 ben ik begonnen met het produceren van muziek, maar nog zonder enige ervaring of vast genre. In 2023 heb ik eindelijk het genre ontdekt dat het meest bij mij past en dat is Hard Industrial Techno. Ook het draaien van muziek heb ik de afgelopen 2 à 3 jaar helemaal op niveau gekregen hoe ik het wil hebben. Met dank ook aan de studio N201 in Aalsmeer, ook wel bekend als Club N. Ook geef ik ondertussen zelf les in muziek productie en les in draaien.”

Wie zijn je grote voorbeelden?

“Op dit moment toch wel KLOFAMA en FANTASM en dan voornamelijk de manier van produceren en de show die ze neer zetten. Ik volg deze artiesten al vanaf dat ze nog niet heel bekend waren en vind het mooi om te zien dat ze zo snel groot zijn geworden. Zij hebben eigenlijk laten zien dat met genoeg doorzettingsvermogen en consistentie alles mogelijk is!”

Wat zijn voor jou leuke muziek-herinneringen?

“De leukste herinnering op dit moment is mijn optreden in Lissabon in juli van dit jaar. Ik was daar in mijn eentje naartoe gegaan en het was meteen de grootste show die ik tot nu toe gehad heb. Een uur voordat ik moest draaien, begon ik steeds zenuwachtiger te worden… Maar het moment dat ik op play drukte en het eerste nummer had in-gemixt, viel alle druk van mijn schouders en ging alles vlekkeloos. Het publiek was heel energiek en de avond was echt waanzinnig. Dit moment ga ik echt nooit meer vergeten. De mensen vragen vaak of ik terugkom via sociale media en ik heb al iets gepland staan voor 2026 in Portugal! Ook draaien in Bangkok was een hele ervaring en in de Melkweg in Amsterdam was ook te gek. Maar Portugal blijft mijn nummer 1.”

Dat klinkt veelbelovend voor de toekomst?

“Mijn toekomstplannen zijn om aankomend jaar heel veel nummers uit te brengen en ook onder wat grotere labels. Mijn doel is een set te kunnen draaien met alleen maar eigen nummers en echt mijn eigen sound te hebben wat me onderscheidt van anderen. Voor mei 2026 heb ik een boeking staan in Polen en ik hoop voor die tijd al aardig op weg te zijn met mijn eigen tracks. En mijn doel is om de stijgende lijn aan te houden en ook op sociale media natuurlijk, omdat dat tegenwoordig ook heel belangrijk is. Het zou mooi zijn het aantal volgers richting de 5000 te krijgen op mijn Instagram (‘lcl.techno’). Een andere wens van mij is om op een dag op de grotere events te staan zoals een: Verknipt, Nachtwacht of Tegendraads.”

Eigen foto.