Music in the Air (130): Jurgen van der Zwaard

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Jurgen van der Zwaard speelt gitaar, niet in een band maar samen met een vriend, Eric die basgitarist is. Ze gaan elke dinsdagavond jammen.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Jurgen?

“Muziek maakt mij vrolijk, het is mijn passie. Ernaar luisteren maar ook muziek maken”, aldus de Aalsmeerder.

Wanneer ontdekte jij de muziek?

“Op de lagere school. In de 5e en de 6e klas kon je muziekles volgen, de jongens op gitaar en de meisjes op blokfluit. Ik ging ook les nemen en kocht bij platenzaak Otto in Aalsmeer mijn eerste gitaar. Drie jaar lang kreeg ik klassieke gitaarles van een strenge oudere dame. Toen hoorde ik op de radio allemaal mooie muziek en dat wilde ik ook spelen, maar daar kwam tijdens de les niets van voorbij, dus stopte ik daarmee… Ik was ook fan van het radioprogramma ‘Arbeidsvitaminen’ en nam veel op met een bandrecorder.”

Je speelt gitaar, maar ook andere instrumenten en ben je nog beïnvloed door een bepaalde muziekstijl?

“Ik speel alleen gitaar. Ik weet nog van vroeger toen er een vriendin van mijn zus over de vloer bij ons kwam. Zij nam platen mee en daar zat de LP van Deep Purple In Rock tussen, nou, dat vond ik gewéldig! Op de MTS werden er ook platen gedraaid in de pauze en daar hoorde ik Pink Floyd en dat vond ik ook erg goed. In de jaren 70 ging ik met een vriend naar diverse concerten van o.a. Rod Stewart, Kiss en AC/DC in o.a. De Jaap Edenhal.

Vanaf 2000 werkte ik bij Honeywell als accountmanager. Honeywell gaf tickets om naar voetbalwedstrijden in de Arena in Amsterdam te gaan kijken maar ook tickets voor popconcerten, dus ging ik met mijn klanten naar optredens in de Arena van o.a. The Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, Metallica en Robbie Williams. Ik bezoek ook graag concerten in P60, De Boerderij in Zoetermeer met mijn goede vriend Hasso, daar zag ik o.a. Kayak, Uriah Heep en Steve Hackett. Onze partners gaan vaak mee.

In een band speel ik niet, dat hoeft ook niet voor mij. Samen met een vriend van mij, Eric op basgitaar, jammen wij samen elke dinsdagavond.”

Heb je toekomstplannen met de muziek?

“Dat samenspelen blijven we doen, we willen ons repertoire verbreden. Naar grote concerten gaan hoeft voor mij niet meer zo, maar naar kleinere optredens in bv The Shack, P60 of in Bacchus of De Boerderij vind ik prima…”

Foto: RvdZ.