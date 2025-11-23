Music in the Air (129): Greta Schok-Holtrop

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Greta Schok-Holtrop woont sinds 1993 in Aalsmeer en is de partner van muzikant Martijn Schok. Naast haar werk als manager sportparken West voor gemeente Amsterdam werd ze in 2008 geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de fractie Absoluut Aalsmeer. Daarnaast treedt Greta op als zangeres van de Martijn Schok Boogie en Blues Band.

Wanneer is muziek in je leven gekomen?

“Muziek is vanaf kinds af aan al heel belangrijk voor mij. Er werd bij mij thuis altijd gezongen door beide ouders en mijn zusje, dagelijks tijdens het spelen, eten, afwassen en een lied voor het slapen gaan (wat ik later ook voor mijn eigen zoon heb gezongen). Vanaf de lagereschooltijd zat ik in een kinderkoor van de plaatselijke kerk en daarna in een gospelgroep. Mijn voorkeur ging al snel uit naar de gospel die ontstond in het begin vorige eeuw in Amerika. Mahalia Jackson en later Aretha Franklin, Ray Charles en Atta James waren mijn grote voorbeelden. In mijn tienerjaren kon ik ook genieten van (black)soul en pop (Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Chaka Khan, Earth Wind & Fire, Lionel Richie, Whitney Houston en Prince). Stiekem vond ik ABBA ook geweldig en kon ik (bijna) alle nummers uit mijn hoofd meezingen!”

Zing je graag jazz- en blues of ook in andere genres?

“De blues, jazz, swing en R&B waren een logische stap in mijn leven nadat ik Martijn leerde kennen en met hem mijn leven ging delen. Martijn was de pianist van het theaterprogramma ‘The Grand Piano Boogie Train’ waarnaar pianist Jaap Dekker mij op sleeptouw meenam en ik de presentatie en later de zang voor mijn rekening mocht nemen. Martijn en ik zijn letterlijk de hele wereld over geweest en hebben op prachtige locaties mogen optreden en met mijn zus en zwager hebben wij 10 jaar lang het groot Internationaal Boogie & Blues Festival Holland georganiseerd. Samen genieten wij het meest van de muziekstijlen uit de beginperiode van de vorige eeuw (jaren 20/30/40) ontstaan in Amerika. Ik zing graag gevoelige bluessongs, swingende jazzstukken (boogiewoogie en rhythm & blues), (black-)gospel, soul en funky music. Ritme is voor mij heel belangrijk en medebepalend voor de keuze van mijn genres.”

Heb je een leuke muziek-anekdote?

“Daar zijn er heel veel van! Zo hebben Martijn en ik op TV in Amerika live opgetreden bij een ontbijtprogramma van FOX TV (met miljoenen kijkers). De presentatoren (en zelfs de ‘Weatherman’) vonden het zo leuk dat ze ook live mee stonden te dansen tijdens ons optreden en dat was nog nooit eerder gebeurd vernamen wij. Dit was ter promotie van een bluesfestival in Detroit waar wij voor een optreden waren uitgenodigd. Tijdens het festival zaten voormalige leden van de ‘Motown-band’ in de zaal. Knikkende knietjes voor Greetje uit Holland. Maar wat een geweldige ervaring was dat! Bij een life radio optreden in Cincinnatti (USA) viel het geluid in de studio uit en moest ik zingen op het geluid van de toetsen van de digitale piano waarop Martijn en collega/vriend pianist Ricky Nye speelden. Ricky riep uit ‘we have no sound’ maar we speelden en zongen toch gewoon door. En het bleek achteraf gelukkig ook nog heel goed te zijn gegaan. Om nooit te vergeten!”

De muzikale agenda van Greta’s (en haar man Martijn) optredens zijn via de website altijd beschikbaar, kijk op: https://www.martijnschok.com/nl/agenda.htm.

Eigen foto.