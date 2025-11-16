Music in the Air (128): Henry Calvetti

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Henry Calvetti komt uit de Franse stad Marseille en ging in 1975 naar Nederland. Eerst werkte hij in de bloemensector maar later bij het bedrijf Hoshino die importeur is van o.a. Ibanez gitaren en Tama drums. Henry speelt gitaar maar is ook begenadigd kunstschilder.

Wat doet muziek met jou, Henry?

“Muziek hoort bij het leven. Elke dag heb ik muziek opstaan, bijvoorbeeld Spotify, en dan jazz zoals van de Amerikaanse gitaristen Joe Pass en Wes Montgomery. Ik luister ook naar een oude jeugdvriend uit Marseille, gitarist en multi instrumentalist, producer en componist Marc Lonchampt. Die brengt elk jaar een cd uit. Hij werkte ook met de Amerikaanse zangeres Joan Baez. Marc ging met haar op tournee in de VS.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door The Beatles. Ik weet nog dat ik in een discotheek in Marseille het nummer ‘Come Together’ hoorde.”

Vertel eens wat over het gitaar spelen?

“Ik speel gitaar, maar niet zo vaak meer als vroeger. Ik ben meer bezig met kunstschilderen. In Marseille begon ik vanaf mijn 14e op de gitaar en ging in een band waarin we covers speelden van o.a. The Beatles en Santana. Ik heb nog een jaar op het conservatorium gezeten (afdeling jazz) in 1973 en ik kreeg gratis les van Guy Longnon, een bekende jazzmuzikant.”

En toen kwam je in Nederland, speelde je hier ook gitaar?

“Ja, ik heb ooit eens opgetreden samen met Nico Prent op gitaar, Gijs de Vries op basgitaar, Rein Sluik, zang, Remon Zwaan op drums en Ronald Schilperoort op toetsen in het toenmalige Kaoetsjoek (nu de N201) met het Beatles Tribute. We hadden een gelegenheidsband, Seltaeb E.H.T. genaamd. Rein, Remon en Ronald werkten met Gijs in Studio Aalsmeer. Rein als producent, Remon als toneelmeester en Ronald was en is nog steeds componist. Nu speel ik af en toe ik wat gitaar.”

Heb je nog een mooi verhaal/anekdote?

“Ik werkte eerst in de bloemensector en later bij Hoshino in Mijdrecht, importeur van instrumenten. Toen kwam Jan Akkerman een keer bij ons binnen voor een gitaar. Later zocht ik via Facebook contact met Jan en wilde hem graag ontmoeten na een optreden in P60 in Amstelveen, daar stemde hij mee in.

Ben ook twee keer bij hem thuis geweest in Volendam. En we zijn een keer samen in Frankrijk geweest naar de gitaarbeurs van Montrouge (net onder Parijs). Ook Marc Lonchampt was daar aanwezig. Jan en Marc gingen toen jammen op de beurs, dat was leuk!”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik blijf lekker schilderen en af en toe pak ik de gitaar…”

Foto: Henry met Jan Akkerman (eigen foto).