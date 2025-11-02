Music in the Air (126): Armando Jansen

Door Joke van der Zee

Haarlemmermeer – De in Nieuw-Vennep wonende gitarist Armando Jansen is geen onbekende in Aalsmeer, zo maakte hij o.a. deel uit van de Hucksters. Ook buiten de landsgrenzen kwam er bekendheid: Armando was namelijk ooit één van de Shorts, die een megasucces hadden met het nummer ‘Comment ca va’.

Je interesse in gitaarspelen was er al vroeg, wanneer begon voor jou het echte avontuur?

“Het avontuur begon toen ik naar de middelbare school in Haarlem ging en wij met ons schoolbandje een talenjacht wonnen, in 1982. De hoofdprijs was een optreden op de grote markt in Haarlem tijdens Haarlem Jazz, en wij mochten spelen in het voorprogramma van het Goede Doel in de Sneeuwbal in Heemstede. Daar waren die avond medewerkers van twee platenmaatschappijen en ons geluk kon niet op toen zij interesse toonden in ons bandje, dat toepasselijk ‘Unknown’ heette. Het resultaat: we waren rond de 13 jaar en hadden een platencontract op zak!

Het bandje werd omgedoopt tot ‘City Rousers’ en bij de jongens van Rubberen Robbie in hun studio te Hazerswoude werd de eerste single opgenomen. We schopten het tot de Polderpopparade en zaten live in ‘Los Vast’, de immens populaire radioshow van Jan Rietman. Tweede single werd opgenomen bij Dureco in Weesp. Helaas flopten beide singles en dat was het einde van dat verhaal.”

Maar het muziekverhaal eindigde niet…?

“In dezelfde periode (83-84) hadden de Shorts mega succes met ‘Comment ca va’, in vrijwel heel Europa was dat een hele dikke hit. De Shorts hadden om live te spelen uitbreiding nodig op het podium, en zo werd ik benaderd. Ik viel in dezelfde leeftijd en had podiumervaring. Ik speelde gitaar, deed percussie, tweede stem, koortjes etc. We toerden o.a. een maand in de DDR, zaten een week in Roemenië en heel veel optredens in Nederland. Ik heb dat gedaan tot eind 1987, toen hield de band op te bestaan, er werd een laatste LP uitgebracht toepasselijk genaamd ‘Mijn laatste concert’, waar ik ook een paar bijdragen voor mocht leveren.”



En je link met Aalsmeer?

“Rond 1986-’87 speelde ik ook een tijd met Jack Muller in een bluesband ‘Eyes tell lies’. Na 10 jaar omzwervingen en allerlei bandjes belde Jack mij: “We hebben een rockcoverband, de gitarist is pleite en we hebben over een week een optreden.” Die band was de Hucksters en na 1 geslaagd optreden bleef ik aan als sologitarist. Er werd echt veel opgetreden. In het drukste jaar zelfs ruim 50x en dat werd voor mij lastig te combineren met een eigen bedrijf. Mijn plek werd overgenomen door Bart Vreken.”

En de laatste jaren?

“De laatste 15 jaar heb ik voornamelijk in bluesbands met diverse grote namen mogen spelen. Bijvoorbeeld met Duke Danger, een Amerikaan die in Nederland was als directeur van Gibson Europe maar voorheen ruim 13 jaar deel uitmaakte van de band van Jerry Lee Lewis. Ook albums gemaakt en mooie optredens gedaan. Verder meest recent ‘Johnny Feel Good’, een band rond Barrelhouse gitarist Johnny Laporte. Met deze band hebben we regelmatig met Oscar Benton opgetreden, die in de jaren 70 een mega hit had met ‘Benson Hurst Blues’. Vandaag de dag wil ik vooral muziek blijven maken met fijne mensen om mij heen, niet eens zozeer om op te treden. Het is mijn uitlaatklep, waar ik mijn ogen sluit en even mijn zorgen en stress parkeer.”

Foto: Armando rechts op het podium samen met Johnny Feel Good (beeld: Siem Dolsma, 2019)