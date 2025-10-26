Music in the Air (125): Lionel Calvetti

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Aalsmeer geboren Lionel Calvetti heet als artiest Frater felix.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Lionel?

“Muziek speelt een grote rol in mijn leven, elke dag luister ik ernaar en werk ik ermee. Het heeft een steunende rol die past in de stemming waarin ik zit en het kan mij inspireren tegelijkertijd.”

Wanneer begon je met muziek?

“Dat gaat ver terug naar mijn vroege kindertijd waarin ik van die kleine vinylsingles op een mini platenspeler draaide, ik kon daar uren zoet mee zijn. Rond mijn 5e jaar leerde ik gitaar spelen van mijn vader. Voornamelijk Paul McCartney en Beatlesnummers. Ik vond dat heel leuk en ik speelde elke dag wel een riedeltje en leerde nieuwe solo’s van bekende nummers, etc.

Op mijn 13e begon ik op de pc muziek te maken met Cubase, er ging een heel andere wereld voor mij open. Later rond mijn 16e begon ik met rappen en schreef ik teksten, eerst in het Engels en kort daarna ook in het Nederlands.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Qua rappen is mijn grote idool toch wel Tupac. Ik heb veel van deze man geleerd, niet alleen door het rappen en de kunst van het rijmen maar ook inspiratie in het leven, zoals ‘After the darkest night always comes a brighter day’, dat geeft mij veel steun en hoop.”

Wat doe je zoal met muziek?

“Momenteel hou ik me meer bezig met het rappen en beats maken. Als producer bij beats maken/technicus ben je eigenlijk ook een soort van muzikant maar je bespeelt de speakers in plaats van een instrument. Tegenwoordig ga ik onder de naam ‘Frater Felix’.

Mijn teksten gaan meestal over het overwinnen van struggles, vallen en opstaan, van de duisternis naar het licht. Maar soms ook met een lichtere inhoud waarin ik me meer focus op het rijmen en het spelen met lettergrepen.”

Heb je een leuke anekdote?

“Ongeveer 20 jaar geleden deed ik mee aan een hiphop dag in Hoofddorp. We mochten toen de studio in met 7 verschillende rappers. Het was mijn eerste keer in een professionele studio. Tijdens mijn opname trilde ik – vanwege de spanning – ontzettend met mijn geschreven tekst op papier, uiteindelijk is alles goed gekomen en de producer vroeg of ik bij zijn label wou komen als artiest. Ik heb daar een aantal jaren veel tracks mee gemaakt.”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik wil van mijn muziek mijn beroep maken. In september begin ik namelijk met een geluidstechniek opleiding bij ‘Soundeducation’ in Utrecht. Momenteel ben ik aan het oefenen met verschillende programma’s, ook wel DAW’s genoemd (Digital Audio Workstation) zoals Cubase 14 Pro, Reason 13 en Pro Tools Studio. Ik ben daar dagelijks mee bezig.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Mijn ambitie in de toekomst met muziek is om te werken als geluidstechnicus/producer. Thuis heb ik een amateur studio gecreëerd als eerste stap en voorbereiding voor mijn opleiding. Uiteindelijk hoop ik bij een studio te komen werken of zelf artiesten te ontvangen en zo muziek vast te leggen/verbeteren.”

(Eigen foto)