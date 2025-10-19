Music in the Air (124): Marieke van Bussel

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De van oorsprong Brabantse Marieke van Bussel woont al een hele tijd in de gemeente Aalsmeer. Ze begon als kind op klassiek ballet en bij de fanfare en ze zong in een kinderkoor. Nu doet ze mee in een popquizclubje en ze zou graag gitaar willen leren spelen.

Wat betekent muziek voor jou, Marieke?

“Het is mijn hart, mijn ziel, het is de accu, de moter en het geeft mij energie en therapie. Ik hou het meest van rock, house, dance en trance. Eigenlijk houd ik van de meest uiteenlopende muziekstijlen.”

Hoe kwam je met muziek in aanraking?

“Ik ben geboren in Brabant, vanaf mijn derde jaar ging ik naar klassiek ballet waar ik tot mijn negende jaar op heb gezeten. Het was niet het allerhoogste niveau maar we deden wel bijvoorbeeld De Notenkraker en het Zwanenmeer. Door dat ballet kwam ik ook in aanraking met klassieke muziek. Klassiek ballet hoort officieel ook bij het conservatorium. Mijn vader vond muziek erg belangrijk in onze opvoeding. Op mijn vierde was ik altijd al aan het zingen, ik zong vooral mee op nummers van Blondie zoals Denis Denis en Atomic en meestal Engelstalige muziek. En toen ik vijf was toen ging op het kinderkoor, samen met mijn broer, je had twee groepen, de pré-groep en de Sint Jozef zangertjes. Uiteindelijk kwam ik bij de Sint Jozef zangertjes, ik zat er tot mijn negende bij.”

En wat heb je nog meer gedaan in de muziek?

“Toen ik bijna tien was kwam ik bij de fanfare, ik had er eigenlijk geen zin in maar het moest van onze ouders. Ik heb toen elk blaasinstrument in mijn handen gehad maar ik kreeg er geen noot uit tot afgrijzen van de dirigent. Toen kwam er een waldhoorn vrij van iemand die er mee gestopt was en, dat was heel apart, ik kon daar meteen op spelen en werd daar steeds beter in. Na anderhalve maand lag ik al voor op de anderen. Na eerst in de jeugd fanfare te hebben gezeten kwam ik bij de volwassenen in de fanfaregroep en behaalde de muziekdiploma’s A, B, C en D. We traden overal op, op concoursen, serenades en op het Carnaval. Zo heb ik ook een aantal keren ingevallen in het Brabants Filharmonische orkest.”

En bleef je daar lang bij?

“Uiteindelijk leerde ik mijn toenmalige man kennen die in Noord-Holland woonde en ging ik regelmatig naar hem toe waardoor ik niet altijd aanwezig was op de fanfare. Ik speelde de eerste partij maar dat ging dus niet en daardoor kreeg ik ruzie met de dirigent en ben ermee gestopt.”

Doe je nu nog iets aan muziek?

“Ik was vorig jaar nog op bezoek bij een vriendin van mij in Brabant en die was mijn vervangster op de waldhoorn geworden, ze vroeg of ik er nog op kon spelen. Nou, wat in het vat zit…ik kan er nog steeds mee spelen, enkele valse nootjes daargelaten maar dat komt zeker goed als ik er weer mee zou gaan beginnen. Verder ben ik lid van een popquizclubje in Aalsmeer, echt heel leuk is dat. En pasgeleden heb ik een klassieke gitaar gekocht, om mee te leren spelen.”

Marieke, op de 2e rij, 3e van rechts in het grote fanfarekorps in Brabant. (Eigen foto)