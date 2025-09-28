Music in the Air (121): Roel Starreveld

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Roel Starreveld was ooit vrijwilliger in het legendarische Boerenvreugd, een jongerencentrum in Aalsmeer in de jaren 70.

Wat doet muziek met jou, Roel?

“Muziek is belangrijk voor mij, het loopt als een rode draad door mijn leven.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Toen ik 14 jaar was en op de Technische school zat. Ik kocht toen mijn 1e singeltje van Hair-Jezus Christ Superstar. Later ook lp’s van o.a. Jimi Hendrix en Uriah Heep, de Woodstock lp’s. Dat was in de jaren 70. Ik hield ook van Joe Cocker, Demis Roussos, Cat Stevens en Kraftwerk. Bij ons thuis in Aalsmeer-Oost waar ik als kind opgroeide, zongen we bij de afwas, mijn moeder zong ook altijd. Er kwam wel eens een buurman op bezoek die een mondharmonica meenam.

Op mijn 16e reed ik op de brommer overal naar toe, in Aalsmeer naar de Oude Veiling en de omliggende plaatsen waar beatbandjes optraden. Je had toen nog geen disco’s maar wel overal optredens van groepen zoals Brainbox, Golden Earring, The Cats, Dizzys Man’s Band, Ekseption en Mouth & MacNeal. En ik ging ook naar concerten van o.a. Emmerson, Lake & Palmer in Ahoy, The Rolling Stones in ’72 in de RAI en ook Alice Cooper kwam daar. Toen ik op m’n 17e ging werken nam ik altijd een transistorradio mee en luisterde ik naar radio Veronica en de Top-40.”

Je werkte ook nog een tijdje als vrijwilliger in Boerenvreugd in Aalsmeer?

“Toen ik 19 was, ik stond achter de bar. Daar traden vele bekende acts op, ik herinner mij niet alle groepen meer, wel weet ik nog dat Q65, Brainbox en The Hobo Stringband en Neerlands Hoop daar optraden.

Neerlands Hoop waarin Freek de Jonge (zang ) en Bram Vermeulen (zang/piano) zaten hadden een act met een wc-pot. De hele zaal bulderde van het lachen. Het was een mooie tijd, het had een wat ‘Woodstock-achtige’ sfeer, boven op zolder had je de zogenaamde ‘hasj-afdeling’, daar werd volop geblowd. Ooit kwam een groep Duitsers langs en die wilde niet uit die zuinige ‘Hollandse’ glaasjes drinken, die dronken het bier uit koffiepotten!

Ook kwamen er diverse motorclubs bij ons langs en daar kregen vaak wij bonje mee, deze lieden weigerden de drankjes te betalen en het werd ook vaak knokken geblazen. Of rellen. Ze spoten bijvoorbeeld de brandblussers leeg! En één van de vrijwilligers moest rennen voor zijn leven. De politie kwam nauwelijks tussenbeide. Boerenvreugd is uiteindelijk helemaal afgebrand, het is nooit goed uitgezocht hoe het precies is ontstaan, en zo kwam er een einde aan het legendarische Boerenvreugd. Op de plek werden huizen gebouwd. De met bomen omzoomde oprijlaan is nog steeds te zien.”

Doe je nog wat met muziek?

“Nee, ik heb al mijn platen weggedaan, nu luister ik naar Spotify. Wel heb ik dit jaar Alice Cooper gezien in AFAS in Amsterdam, geweldig was dat. Het is nog steeds een wervelende rockshow.”

Wie is jouw favoriet?

“The Golden Earring”…

Foto: Uit de jaren 70 toen Roel vrijwilliger was bij Boerenvreugd. (eigen foto).