Music in the Air (119): Ramar van der Jagt

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Ramar van der Jagt woont in Aalsmeer en werkt – met plezier – in de ICT bij Mica-IT in Uithoorn. Verder houdt hij zich graag bezig met het verzamelen van stripboeken en blues Lp’s en natuurlijk met muziek!

Wat heb jij persoonlijk met muziek, wat doet het voor jou?

“Zelf heb ik eigenlijk van kleins af aan al een connectie met muziek (ik schijn al mee geneuried te hebben op de toonhoogte van de stofzuiger als peuter), dat is er ook met de paplepel ingegoten. Thuis werd vroeger al altijd van alles gedraaid waardoor ik een zeer brede muzieksmaak heb ontwikkeld. Ik weet nog heel goed dat ik een jaar of 6 was toen mijn vader aankwam met een live versie van Thunderstruck van AC/DC, dat was voor mij het moment waarop ik gitaar wilde gaan leren spelen. Uiteindelijk kreeg ik op mijn 10e verjaardag een akoestische gitaar waar ik op ben begonnen maar het echte doorslagpunt kwam toen ik de oude elektrische gitaar van mijn buurman kreeg waardoor ik echt ‘los’ kon gaan.”

Je speelt gitaar, kun je daar iets meer over vertellen?

“Nou zoals aangegeven zat het er dus al vroeg in. De laatste paar jaar ben ik mij meer gaan focussen op blues en met name slide gitaar, dit zowel akoestisch als elektrisch. Ook ben ik steeds meer op zoek om met mensen samen te spelen en ideeën uit te wisselen, alhoewel ik het ook erg prettig vind om zelf mijn muziek te maken.”

Heb jij voorbeelden in de muziek, bijvoorbeeld bekende gitaristen?

“Uiteindelijk zijn er een paar gitaristen die voor mij echt van grote invloed zijn geweest. Dit zijn met name de gebroeders Young van AC/DC, Arthur Ebeling (het concert bij ons in de woonkamer staat mij daar nog het meeste van bij), Paul Simon en niet te vergeten Rory Gallagher. Vooral Rory is voor mij een groot voorbeeld van de muziek die hij gemaakt heeft tot de manier van het omgaan met de muziekindustrie.”

Noem eens een mooie muziekherinnering?

“Een mooie muziekherinnering blijf ik toch altijd wel het huiskamerconcert vinden. Toen ik een jaar of 8 was hadden mijn ouders bedacht om Arthur Ebeling uit te nodigen om de muziek te verzorgen op mijn moeders verjaardag. Aangezien we allemaal groot fan zijn en ik al van baby af aan werd meegenomen naar de plekken waar hij speelde, was dit een zeer geslaagd idee. Mij staat nog goed bij dat ik zelf een aantal nummers mocht uitkiezen en zo lang op mocht blijven als dat Ebeling speelde. Voor mij als 8-jarige was dit een onvergetelijke avond waar ik het nog over heb!”

(Eigen foto)