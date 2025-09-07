Music in the Air (118): Simone Alyssa

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Simone Alyssa is na allerlei omzwervingen weer terug in Aalsmeer. Zij doet de programmering in Muziekcentrum N201.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met je, Simone?

“Muziek is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Je zal mij vinden of met de muziek aan, of zelf muziek aan het maken of lekker mee aan het zingen met de radio. Ik probeer altijd de juiste vibe te vinden om mee te flowen met de muziek in het huidige moment. Ik ben gek op mensen, muziek maken en samen zijn. Als ik optreed vind ik het belangrijk het publiek te betrekken op mijn eigen unieke manier. Soms is het een groot feest en is iedereen aan het meezingen en dansen en een ander moment is het meer ceremonieel en kunnen mensen dieper verbinden met wat er leeft in hen en zet ik muziek in als medicijn zodat het weer door kan stromen.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Ik schreef mijn eigen eerste liedje toen ik 6 jaar oud was. Ik had van mijn moeder een oude cassetterecorder gehad waar ik van alles mee opnam en mee experimenteerde. Het liedje ging over dat ik huiswerk zo vervelend vond haha!”

Door wie werd je beïnvloed?

“Ik ben door meerdere mensen beïnvloed. Soms was het een vreemde, die dan een compliment gaf over mijn liedjes en me aanspoorde om door te blijven gaan en zelfs mijn muziek op te nemen en te delen met de wereld. Soms was het een nieuwe liefde die meer ervaring had in muziek. En bekende artiesten zoals Bob Marley, Sam Garreth, J.J. Cale, Elvis Presley. Het afgelopen 2,5 jaar heb ik op Ibiza gewoond wat ‘life changing’ was! Heel veel toffe artiesten en creatieve vrije geesten ontmoet. Heel dankbaar voor deze periode in mijn leven!”

Welke instrumenten bespeel je en zit je ook in een band?

“Ik speel voornamelijk solo met gitaar en ik zing er zelf bij. Ik maak mijn eigen liedjes in het Nederlands, Engels en Spaans. Ik zou heel graag later in een bandvorm mijn eigen liedjes willen delen en een bijzondere ervaring creëren voor het publiek, zoals improvisatie en mensen op het podium uitnodigen en de vorm van muziek uitbreiden in mijn eigen manier, zodat mensen zich vrij voelen om lekker mee te shinen! Daarom schrijf ik vaak liedjes die mensen makkelijk kunnen meezingen, omdat zelfexpressie in mijn ogen zo belangrijk is en fijn kan zijn!”

Hoe ziet de toekomst eruit met muziek?

“Ik heb mijn eerste solo album afgerond in de studio in Ibiza en Nederland en zal mijn eigen eerste dubbelplaat op vinyl uitbrengen in maart 2026! Heel veel zin in, deze wordt uitgebracht met een leuk boekje dat gaat over de ‘Soul’s Masterplan’. Hopelijk kan ik met dit album en boekje mensen supporten om van hun dromen werkelijkheid te maken en hun eigen pad te volgen. Daarnaast hoop ik dat ik nog veel word uitgenodigd om muziek te brengen op bijzondere events zoals bruiloften, ceremonies, verjaardagen om de magie van muziek te brengen.”

Simone Alyssa met gitaar (eigen foto).