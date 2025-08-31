Music in the Air (117): Jonah van Lienden

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerder Jonah van Lienden speelt Flamenco gitaar en heeft les gehad van Yorgos Valiris. Momenteel staat het gitaarspelen op een laag pitje vanwege opleidingen.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Jonah?

“Wel heel erg belangrijk, het gevoel, de emotie, je kunt lekker wegdromen, je bent even uit de sleur.”

Wanneer ontdekte jij de muziek?

“Ik denk toen ik zo’n zeven jaar was. De radio stond vaak aan, mijn vader had altijd muziek op, vooral de oude nummers van bijvoorbeeld Elvis Presley en Tom Jones werden thuis gedraaid. Hij heeft mij beïnvloed. Mijn pa Mike is een zanger, die treedt ook nog steeds op.”

Was dat niets voor jou om ook te gaan zingen?

“Nee, ik vind mijzelf absoluut niet goed zingen. Liever speel ik Flamenco. Niet in een band maar solo. Ik heb les gehad van de Aalsmeerse Flamencogitarist Yorgos Valiris toen ik twaalf jaar was. Momenteel ben ik gestopt met muzieklessen vanwege opleidingen die ik aan het volgen ben.”

Hoe kwam je er op om Flamenco gitaar te gaan spelen?

“Mijn vader was een keer ergens aan het werk, bezig om een straatje aan te leggen en dat ging gepaard met lawaai. Een buurman kwam even poolshoogte nemen… Die buurman was dus Yorgos Valiris, hij was namelijk aan het lesgeven! En mijn pa vroeg of hij mij dus Flamenco gitaarles wilde gaan geven en zo is dat ontstaan.”

Heb jij nog favoriete Flamenco muzikanten en houd je nog van andere stijlen?

“Nee, ik heb geen speciale, favoriete muzikanten en ik hou van diverse muzieksoorten. Wel wil ik eventueel ook andere stijlen op mijn gitaar leren spelen, als ik daar meer tijd voor heb. Ik blijf in ieder geval doorgaan met het Flamenco gitaarspel….”

Jonah in actie met zijn gitaar. (eigen foto).